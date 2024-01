Fabiola Martínez se pronuncia sobre la prueba de la partenidad de Bertín Osborne

Vídeo: EUROPA PRESS.

Fabiola Martínez (51 años) lleva unos días siendo noticia por culpa de unas fotos que se han publicado de ella con un hombre con el que quedó a cenar. Muchos han interpretado que podría estar de nuevo ilusionada, pero poco tardó la venezolana en desmentir este rumor. Se trataba de una persona con la que salió a cenar por trabajo. Sin embargo, no es el único tema por el que está de actualidad. Como no podía ser de otra manera, Fabiola Martínez lleva semanas siendo preguntada por la polémica supuesta paternidad de Bertín Osborne.

Ahora que se ha hecho público que Gabriela Guillén se va a pronunciar al respecto por primera vez en un plató de televisión, Fabiola Martínez ha dado su opinión al respecto: "Yo no soy quién para juzgar a nadie cada uno sabe lo que quiere, puede y debe, no entro ahí en absoluto". Pero sí que opina sobre la prueba de paternidad de la que tanto se ha hablado. Además, no puede ocultar su preocupación acerca de lo que piensa su hijo Carlos acerca de toda la polémica. ¿Qué tiene que decir su hijo sobre todo el escándalo que hay en torno a su padre? Ella misma lo confiesa. ¡Dale al PLAY para escuchar las palabras de Fabiola Martínez!