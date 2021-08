Fabiola Martínez se pronuncia sobre el «qué huevos tienes» de Bertín Osborne

Apenas unas horas después de su entrevista en ‘Viernes Deluxe’, Fabiola Martínez se ha pronunciado sobre el mensaje que le envió Bertín Osborne poco antes de su paso por el programa. Según desvelaba Lydia Lozano, al cantante le pilló por sorpresa la visita de su exmujer a un plató de Telecinco. «Se quedó muerto«, comentaba la periodista. Por este motivo le envió unas palabras a través de un mensaje de WhatsApp. «Me puso: ‘¡Qué huevos!«, explicaba la propia venezolana.

Eso sí, ese «qué huevos» no venía con segundas. No era, según ha contado modelo, un reproche. «Fue como diciendo qué valiente. Y que seguro que me lo iba a pasar fenomenal y que me iban a tratar muy bien«, ha destacado. Fabiola ha querido dejar claro que entre Bertín y ella no hay mal rollos. «El mensaje no fue después, sino antes del programa. Pero no fue en plan mal sino en plan qué valiente eres que vas a ir al paredón«, ha zanjado.

En estos momentos, Fabiola se encuentra en Madrid ultimando detalles de la reciente mudanza a su nuevo piso en la capital, adonde se ha trasladado con sus dos hijos. Sus pequeños se encuentran en Andalucía disfrutando de unas vacaciones con su padre «hasta finales de agosto».

«Estoy currando y terminando de montar las cosas», ha explicado. Echa de menos a Kiko y a Carlos, ya que siempre está con ellos, pero poco a poco se adapta a la nueva situación. «Lo llevo regular porque los echo de menos, pero también estoy muy ocupada. Y el resto del año (Bertín) no los tiene tanto».

Fabiola Martínez hace balance tras su entrevista en el ‘Deluxe’: «Siento que no era del todo yo»

Al hacer balance de su paso por el ‘Deluxe’, Fabiola Martínez se siente satisfecha. «No me ha cambiado mucho la entrevista. Sigo currando y en mis historias, como siempre… No hay drama, cero drama. Tenía ganas de que me conocierais un poquito más. Siento que no era del todo yo y esta versión es un poco más relajada. Quizás antes pensaba más lo que decía. Pensaba más que cómo pudiera afectar al resto», ha confesado. «Ahora mi vida es solamente mía y no tengo que pensar tanto en cómo lo pueden encajar los demás».

La caribeña también ha aclarado que nadie del entorno de Bertín Osborne la ha criticado o juzgado por su entrevista en televisión: «La familia no me ha dicho nada. Al contrario. He recibido mucho mensajes de apoyos que se agradecen». Por último, ha insistido en que le desea al cantante y presentador que encuentre de nuevo el amor: «Dije que ojalá encuentre a alguien fantástico y maravilloso. Me encantaría, porque así sería fantástico y maravilloso para mis hijos».

Lo cierto es que tras su reciente entrevista en la pequeña pantalla, Fabiola se siente de algún modo liberada. «Es un cambio, son muchos años, cada uno necesitaba su espacio. Individualmente, estamos mejor. Es verdad que echas de menos muchas cosas, es lógico, le pasa a los niños, me pasa a mí…», comentaba en el programa de Telecinco.

«Intenté ser lo que yo creía que él quería»

«Ves que no es igual y vas tirando. No era él, era yo. Me miraba en el espejo y me veía triste. Dejé de ser yo y no porque él me hacía sentirme triste. Me estaba traicionando. Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento como individuo, formarme, hacer proyectos que no fueran comunes», aseguraba. Fabiola Martínez intentó por todos los medios arreglar la situación de la pareja, pero el panorama seguía siendo el mismo: «Él estaba casi como yo, no remontábamos. Me sentía la mujer de. Estaba en contra de mí, intenté ser lo que yo creía que él quería. Me equivoqué», revelaba.

Uno de los sueños que ha devuelto la ilusión a Fabiola es su decisión de retomar los estudios. Poco después de su separación de Bertín comenzó un máster a distancia en una prestigiosa escuela de negocios. Se trata de un MBA de Administración y Dirección de empresas que combina con Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística.

Ante la llegada del verano ha hecho un parón en sus estudios, pero está deseando retomarlo cuando termine el periodo estival. «El MBA lo he tenido que parar porque no me da para todo y ahora tengo bastante cosas que organizar antes de volver a centrarme, que espero sea en septiembre», ha asegurado a SEMANA. Tampoco dejará de lado sus funciones como Presidenta de la Fundación Bertín Osborne, en la que sigue estando al frente.