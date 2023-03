Fabiola Martínez perdona a Bertín Osborne: “Yo salté, no entendía sus palabras”

Fabiola Martínez ha reconocido el error que cometió, al igual que Bertín Osborne, al hablar de sus palabras. El presentador se abrió en 'Déjate querer' el sábado 18 confesando cómo veía el amor y que, por ello, no se había enamorado. En el plató de 'Y ahora Sonsoles', una semana más tarde, ella se mostró muy molesta y sin llegar a entender estas palabras: "No me lo merezco". Tras la revolución que han levantado ambos, con sus réplicas incluidas, han podido hablar y explicarse. En el programa de Antena 3 de esta tarde, después de ese momento, Fabiola ha hecho públicas esas disculpas: "Fui espontánea e impulsiva. No necesito excusarme pero de los errores se aprende". Ha visto, con el paso de los días que "cuando yo dije que no lo reconocía es porque me he sentido querida".

Ambos han podido acercar posturas y darse las explicaciones pertinentes, por el bien de todo. La colaboradora asumía que "cuando hay niños tenemos que ser menos viscerales y hay que pensar las cosas". Sabe de primera mano que "a Bertín le cuesta mucho hablar de sentimientos, de lo que siente" y que se quedó descolocada. "Cuando te separas queriendo, las heridas están ahí. Escucharle hizo que una de esas...salté". En los audios que se mandaron por teléfono, él reconoció que "la cagó" y ella, tras entender la situación, hizo su "propia reflexión sobre mi comportamiento". En ningún momento quiso que su relación de más de 20 años estuviera a debate, "la televisión magnifica todo y no he querido que se posicionara nadie a favor de nadie".

Fabiola Martínez se comenzó a dar cuenta de lo que podría suceder por sus palabras tras una llamada de su madre. Ella le comentaba que su hijo Carlos la había visto en televisión y sintió en ese justo momento cómo se estaba equivocando. El pequeño demostró mucha madurez y le dijo a su madre que eran ellos los que tenían que solucionarlo. Al final, entendió como Bertín Osborne "tiene una manera muy particular de querer", que no es ni mucho menos filósofo y que, al no profundizar en sus palabras, se creó la confusión. Desde el primer momento en que habló con él "percibió muchas cosas", como que su reacción era lo que más le preocupaba. Al estar ella de viaje, "me dijo que le hubiera gustado que habláramos en persona", pero por el momento ha sido suficiente: "No hay enfrentamiento ni estamos mal".

Eugenia Osborne entiende a Fabiola Martínez: "La ha querido, adorado y era todo para él"

Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne, intentó dar su punto de vista ante las palabras de estar o no enamorado de su padre y Fabiola Martínez. Bien sabe como es él y está convencida de que "no creo que se refiriese a que no la quisiera". Ella ha visto como "la ha querido, la ha adorado y era todo para él". Entiende que cada uno vive el amor a su forma, al igual que lo expresa, y este ha sido el punto de partida del malentendido. Incluso cuando se produjo el divorcio hace algo más de un año, ya le dijo que "no se imaginaba la vida sin ella". Siente mucho la situación en la que se ha visto Fabiola porque ella pasó por el mismo proceso. En una ocasión anterior, sucedió lo mismo respecto a su madre: "Me dolía cuando lo decía de ella. Con el tiempo he entendido que esa es su manera de ver las cosas".