Fabiola Martínez, de nuevo enamorada: Quién es él

Vídeo: Europa Press

Fabiola Martínez ha comenzado el año con mejor pie imposible. Está centrada en su trabajo con la fundación que dirige y enfocada en sus nuevos proyectos laborales. Mientras Bertín Osborne continúa "desaparecido" tras sus polémicas declaraciones sobre su nueva paternidad, la venezolana ha optado por retomar su vida al tiempo que se desvincula de la de su exmarido. Está cansada de que le pregunten por él se muestra más contundente que nunca a este respecto. "Lo único que incomoda es que llegas a los sitios y te preguntan cosas de las que no tengo respuesta. No tengo información. Que toda tu vida se limite, en cuanto a medios, a chivarte de otras cosas de las que no tengo información, es como ridículo. Es es como si te pregunto por la vecina que vivía en frente tuya. Por lo demás, no me he sentido agobiada, es incómodo. Pero agobiada no. Yo he seguido con mi vida", ha explicado durante el último evento que ha atendido.

No puede disimular que está feliz y no duda en proclamarlo a los cuatro vientos. Su corazón "está abierto al amor", asegura. Precisamente, acaba de protagonizar unas imágenes en la revista 'Diez Minutos' en las que se la ve muy relajada y cómplice con un hombre paseando por las calles de Madrid. "Se trata de un empresario del que ya se habló en primavera. Es un señor divorciado y CEO de una reconocida empresa con proyectos de construcción. Entre ellos, está el interiorismo de varios restaurantes famosos", han desvelado desde 'Tadear', el programa que conduce Ana Rosa Quintana.

Harta de que le pregunten por Bertín Osborne: la postura más tajante de Fabiola Martínez

La última vez que pudimos ver a Fabiola Martínez fue durante el funeral del cómico Paco Arévalo el pasado 5 de enero. Rota de dolor, la exmodelo lanzaba un capote a Bertín Osborne y le excusaba por no estar presente en la despedida de su gran amigo. "Está enfermo. Está con covid", indicaba. Sobre la llegada al mundo del hijo de su exmarido, en cambio, no ha querido pronunciarse. Ajena a cualquier polémica, está harta de que le pregunten sobre este tema y así lo hace constar cada vez que le incurren al respecto. "No tengo ni idea, no sé de qué me estáis hablando. Yo de la mayoría de las cosas me entero por vosotros, porque no estoy pendiente. Tengo una vida", insistía recientemente.

El nacimiento del séptimo vástago del intérprete de 'Como un vagabundo' con Gabriela Guillén continúa marcado por la polémica. Todavía resuenan las duras declaraciones que concedió Bertín al respecto a la revista 'Hola'. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", sentenció con toda la contundencia del caso. Eso sí, subrayó que no negará la manutención económica que le corresponde legalmente si las pruebas de paternidad revelan que hay vínculo genético entre él y el bebé. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", añadía.

El inminente regreso de Fabiola a la televisión: su próxima aventura

Durante la entrevista, Bertín Osborne le dedicaba unas bonitas palabras a Fabiola Martínez a la que no dudó en calificar como "la mujer de mi vida". Para él, la madre de sus dos hijos Quique y Carlos continúa siendo una de las personas más importantes de su vida. Esto a pesar de que se separaron en 2021. "Echo de menos la vida en pareja, sí, pero con matices... A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Fabiola es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial", confesó. "Ella sabe que, en cualquier momento de la vida, siempre voy a estar ahí. Porque la adoro. Es una mujer de un nivel y una categoría muy poco común", sentenciaba.