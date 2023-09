Fabiola Martínez responde a la supuesta infidelidad de Bertín Osborne

Encarna Navarro, exconcursante de 'Operación Triunfo', asegura haber sido la amante de Bertín Osborne durante 15 años. Una etapa que habría podido coincidir con su matrimonio con Fabiola Martínez y a cuya información la venezolana ha respondido. Aunque ella no tiene ninguna prueba de que el padre de sus hijos y Encarna estuvieron juntos en su casa, se le ha planteado la posibilidad. "En ese caso el que habría ensuciado ese matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo. Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé esa relación tomé la decisión de hacer las cosas bien", dice Fabiola. Unas llamativas palabras que coinciden con las fotografías exclusivas que ven la luz este miércoles en la Revista Semana, reportaje en el que mostramos unas de sus citas.

Fabiola Martínez habla de Bertín Osborne

Aunque hubo momentos durante la relación de Bertín y Fabiola en las que ella llegó a pensar que le podía ser infiel, tomó la firme decisión de confiar en él. De apostar por su historia de amor y no vivir constantemente pensando en que su marido le iba a fallar. Sabía que en los conciertos algunas mujeres le daban su teléfono, a pesar de tener pareja, miedos que le acompañaron durante años y que quiso dejar a un lado. No era sano para ella darle vueltas si quería seguir adelante con él. Dos años después de su separación, se descubre qué opina Fabiola Martínez sobre la posibilidad de que Bertín Osborne le pudiera ser infiel cuando estaban casados.

En las declaraciones ofrecidas a 'Lecturas', Fabiola niega ser conocedora de infidelidades de Bertín, tampoco de un acuerdo entre ellos para tener una relación abierta. Mantiene que "siempre puso sus límites", aunque ya no le duele pensar en que el cantante le hubiera podido ser desleal. Y es que ella ya pasó página y cerró este capítulo que ahora está tan presente en la crónica social. Tanto que esta medio publica ahora las primeras imágenes de una de las citas secretas de Bertín y Encarna Navarro, donde, por cierto, Bertín trató de pasar desapercibido. No lo consiguió, prueba de ello, todo lo que te enseñamos y mostramos en el interior de la Revista Semana.

Encarna ha ido dando algunos detalles de lo que, según su versión, vivió con Bertín Osborne. Ella cuenta que siempre tuvo claro que no podía tener sentimientos por él, pues sabía que lo que su vínculo nunca iría más allá. "Cuando te relacionas con Bertín sabes que tienes que tener la cabeza fría. No te puedes enamorar de él. Yo tenía las cosas muy claras", espetó. Pero ¿qué opina él de todo lo que se está diciendo sobre él? El artista se mostró indignado y lanzó unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie: "Todas son iguales".