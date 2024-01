El llamativo gesto de Fabiola Martínez ante el nacimiento del séptimo hijo de Bertín Osborne

Vídeo: Europa Press

Fabiola Martínez ha reaparecido. Poco o nada se había vuelto a saber de la ex de Bertín Osborne desde que nació el hijo del presentador junto a Gabriela Guillén. La repentina muerte de Paco Arévalo ha hecho que la venezolana se muestre realmente apenada y dispuesta a darle un último adiós. Además, también ha reaccionado a la última entrevista del que fuera su compañero de vida y a la llegada al mundo de su bebé.

“No tengo ni idea, no he hablado con él, lo siento”. Con estas palabras, Fabiola Martínez aclaraba que no sabía el motivo por el que Bertín Osborne no había acudido al tanatorio. Además, hacía un gesto de cerrarse la boca cuando los reporteros se interesaban por su opinión sobre la decisión del cantante a la hora de no “ejercer de padre” con su séptimo hijo.