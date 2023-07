Fabiola Martínez destapa cómo es su relación con las hijas de Bertín al hablar del embarazo de Claudia Osborne

La familia de Bertín Osborne se ampliará este 2023 por partida doble. A la noticia de su próxima paternidad junto a Gabriela Guillén se suma el embarazo de una de sus hijas, Claudia. Este 18 de junio se conocía la feliz llegada del que será su segundo hijo. La felicidad seguro reina en la casa que ya se prepara para dar la bienvenida a sus dos nuevos miembros. Fabiola Martínez, como ex pareja del cantante, ha tenido siempre trató con las hijas de su anterior matrimonio valoraba la noticia en televisión. Una información que le ha llegado a través de los medios. Solo tiene buenos deseos para ellas, a las que guarda especial cariño desde que pusiera fin a la relación con su padre, aunque el contacto se haya enfriado.

Así, de hecho, lo confesaba la colaboradora de Antena 3 en 'Y ahora Sonsoles': "He visto el vídeo de su barriguita monísima y ella es guapísima. No lo sabía. No he podido hablar con ninguno". El hecho de no estar en el día a día junto al cantante ha conllevado una serie de cambios, de los que es consciente. "Desde que nos separamos la relación no es la misma. Ya no estoy en ese entorno cerrado de familia. Son niñas muy claras y directas cuando tienen que serlo y no hay más que aportar a lo que han dicho", reconoce ante las cámaras.

Con Alejandra, Eugenia y Claudia la relación de Fabiola Martínez siempre ha sido muy buena. Por ello, nunca tendrá un solo reproche. "Me identifico mucho con Claudia, tenemos mucho que ver. Me gusta mucho su manera de ser, siempre centrada, esforzándose en buscar su camino a pesar que no lo ha tenido fácil", le dedica con mucho cariño a la futura mamá. ¿Conocerá al hijo y nieta de Bertín Osborne? Fabiola lo tiene claro: "Si tengo la oportunidad, yo encantada".

La reacción de Fabiola ante las explicaciones de Bertín: "Se ha ido ajustando a lo que ha intentado decir desde el principio"

Bertín Osborne sorprendía el pasado sábado 15 de julio colgando dos vídeos en redes sociales hablando de Gabriela Guillén, su embarazo y el trato a los medios. Después de las declaraciones de unos y otros era él el que, a través de esos clips, se mostraba enfadado por las insinuaciones que le estaban realizando a la modelo. Fabiola Martínez conoce perfectamente al presentador y sabe a qué se puede deber que decidiera dar estas palabras. "Se ha ido ajustando lo que ha intentado decir desde el principio hasta el vídeo. Él lo dijo, que había sido una sorpresa. Creo que se están haciendo a la idea tanto él como el entorno, que es lo que él ha trasladado", recalcaba de esos clips.

Un discurso que, por otra parte, ya conocían que se iba a publicar los dos protagonistas, Bertín y Gabriela. 'Así es la vida' descubrió la versión de la segunda respecto a esto y, antes de que se mostrara públicamente, ella pudo ser testigo de lo que se quería decir. Incluso pidió que se aclarara algún punto, como así fue, y ver reflejado cuál era su papel. "Conociendo la manera tan peculiar de decir las cosas, en el fondo, lo que está pidiendo es ayuda a sus compañeros, calma. No puede hacer que las cosas sean de otra manera, que vayan más rápido y pase otra notica", entiende Fabiola de la reacción del que fue su marido.