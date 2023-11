Vídeo: Europa Press

Fabiola Martínez no quiere saber nada de la vida sentimental de Bertín Osborne. El cantante vuelve a estar en el ojo del huracán debido a las relaciones extramatrimoniales que habría mantenido mientras estaba casado con la venezolana. Si bien ahora el presentador de televisión está esperando su séptimo hijo con Gabriela Guillén, ahora ha salido a la luz una nueva 'amiga especial' que tuvo Bertín durante el año 2017: una mujer de 40 años, morena y catalana. Sin embargo, Fabiola ha querido marcar distancia con todas las informaciones que están saliendo de su ex. ¡Mira el vídeo para escuchar su clara y contundente respuesta!

Fabiola Martínez hace caso omiso a las informaciones de infidelidad por parte de Bertín

A la exmujer del presentador parece no importarle que el cantante tuviese una presunta amante durante su matrimonio. De hecho, ella ya habló largo y tendido sobre este tema y aseguró que era la última vez que iba a hacerlo: "En ese caso el que habría ensuciado ese matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo. Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé esa relación tomé la decisión de hacer las cosas bien". A pesar de que lo pasó realmente mal cuando se terminó su matrimonio de 20 años, ahora Fabiola asegura haber pasado página y estar en otra etapa de su vida.

La venezolana se encuentra ahora inmersa en sus proyectos, tanto personales como profesionales. Al frente de la Fundación Bertín Osborne, la separación de su exmarido no le ha impedido seguir luchando por las familias que tienen miembros con necesidades especiales. Además, hace poco celebró el cumpleaños de su hijo Carlos, que cumplía 15 años. Una celebración sobre la que se desconoce si Bertín acudió, ya que se podría haber estado refugiado en su finca de Sevilla y volcado en la grabación de su nuevo disco para mantenerse lejos del foco mediático.