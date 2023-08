Fabiola Martínez, espectacular en bikini a los 50 años

La sonrisa de Fabiola Martínez denota que está en un excelente momento de su vida. La venezolana nos ha hecho partícipes de una relajada jornada de verano con la que parece dar comienzo a sus ansiadas vacaciones. Un día en el que no ha faltado un refrescante chapuzón en la piscina, además ha presumido de silueta en bikini a los 50 años. ¡No puede estar más estupenda!

Con un bikini en tonos naranja y negro, así la hemos visto posar ante el espejo. Acompañaba este improvisado posado de la canción de Luis Fonsi y Manuel Turizo, 'Vacaciones'. Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. "Guapísima", le decía una fan. "Siempre fabulosa con el mejor vestuario, su sonrisa y simpatía", añadía otro usuario. "Mujer 10 por dentro y por fuera", es otro de los comentarios que se pueden leer en su muro. Mientras que una seguidora bromeaba con su país de procedencia: "¡Denominación de origen, producto hecho y envasado en Venezuela, apto para exportar jajaja! ¡Bella!".

Fabiola Martínez, en el foco de la noticia

En el último mes, la venezolana ha sido noticia debido a la próxima paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén -con quien el presentador ya no mantiene relación-. Un tema del que ha preferido mantenerse al margen. "Ya ha hablado Bertín ha dicho lo que tenía que decir. No es mi vida, no me corresponde. Entiendo que sea actualidad y sea noticia, pero no tengo nada que decir. No puedo hablar por los demás. Cuando sea mi vida yo me explayo todo lo que queráis".

Siempre cauta en sus declaraciones, indicaba que jamás juzgaría a su ex. "Ni a él ni a nadie". Asimismo, destacaba que Bertín Osborne es un "padrazo". Aprovechaba para reconocer que su relación actual con él es excelente. "No tenemos una relación amorosa, pero tenemos una relación buena". Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación en enero de 2021 después de 20 años juntos. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad", explicaba el comunicado emitido.