Fabiola Martínez cuenta qué aprendió de su separación con Bertín Osborne

Vídeo: Europa Press

En enero de 2021 Fabiola Martínez (51 años) y Bertín Osborne (69 años) anunciaron su separación. Tras más de dos décadas juntos y dos hijos en común su ruptura supuso un tsunami para su familia, aunque no quedó más remedio que aceptar la situación. Meses después de todo aquello la vida de ambos es completamente diferente: ella soltera y centrada en sus hijos y él habiéndose convertido en padre de nuevo con Gabriela Guillén, una paternidad que se ha negado a asumir. Aunque Fabiola y el artista siguen teniendo buena relación por sus pequeños, eso no quita que de vez en cuando eche la vista atrás para contar cómo se siente. Para hablar de cómo y cuánto ha aprendido tras divorciarse de él, tal y como podrás descubrir en el vídeo de este artículo. No te lo pierdas.