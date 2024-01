Fabiola Martínez aclara sus fotos junto a un hombre

Vídeo: EUROPA PRESS.

Fabiola Martínez (51 años) se ha convertido en la protagonista del día después de que se hayan publicado unas fotos de ella saliendo a cenar con un amigo. Como no podía ser de otra manera, los medios han estado muy pendiente de su reaparición. Y la expareja de Bertín Osborne se ha dejado ver y ha vuelto a mostrar su simpatía. Eso sí, ha querido aclarar todo acerca de la persona con la que salió a cenar por las calles de Madrid. Porque como ella misma asegura, solo puede quedar con amigos o compañeros de trabajo por la noche, ya que durante el día está centrado en sus compromisos profesiones. ¡Dale al PLAY para escuchar su aclaración!

La venezolana no solo ha querido aclarar de quién se trata, sino que ha querido compartir algún que otro chascarillo con la prensa. Porque siempre que se le ve con alguien, la relacionan con el mismo, y ella cree que eso no le ayuda a encontrar el amor: "Me vais a espantar a todo porque con esta publicidad que me hacéis es que no se va a querer acercar nadie", ha reconocido entre bromas.

Aún así, Fabiola Martínez está centrada en su trabajo con la fundación mientras que Bertín Osborne (69 años) continúa "desaparecido" tras sus polémicas declaraciones sobre su nueva paternidad. Ella ha preferido no meterse en líos que no le corresponden y ha retomado su vida, alejada del presentador y cantante. "Lo único que incomoda es que llegas a los sitios y te preguntan cosas de las que no tengo respuesta. No tengo información. Que toda tu vida se limite, en cuanto a medios, a chivarte de otras cosas de las que no tengo información, es como ridículo. Es es como si te pregunto por la vecina que vivía en frente tuya. Por lo demás, no me he sentido agobiada, es incómodo. Pero agobiada no. Yo he seguido con mi vida", ha explicado durante el último evento al que ha acudido en referencia a las preguntas que le hacen sobre Bertín.