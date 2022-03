Hace unos días que Karelys Rodríguez borró de un plumazo su imagen de las redes sociales. Desde que saliera a la luz su amistad con Cayetano Rivera por una exclusiva de esta revista en diciembre de 2019, la abogada ha estado a idas y venidas en el foco mediático. Sin embargo, su nombre volvió a sonar con fuerza los últimos días cuando salía a la luz la noticia de que el torero había perdido su demanda contra SEMANA por la publicación de unas imágenes junto a Karelys en Londres. Al parecer, la influencer habría querido mantenerse al margen de esta noticia y no volver a convertirse en personaje de interés público. Ahora, que las aguas ya se habrían calmado, ha regresado a su perfil en las redes donde acumula cerca de 14.000 seguidores.

Karelys Rodríguez eliminó su rastro del universo 2.0: ahora ha regresado

A pesar de que demandó a este medio por la publicación de unas fotos junto a Karelys Rodríguez en Londres, la justicia considera que no ha habido vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar y derecho al honor. Por ello, han fallado a nuestro favor y le han condenado a hacerse cargo de las costas, un revuelo en el que la canaria no quiere volver a verse envuelta. Completamente centrada en su trabajo y en su nueva vida, prefiere mantenerse al margen de esas fotos que hicieron que su nombre saltara a la palestra y se convirtiera en personaje de interés. De eso ya hace más de dos años.

Si bien es cierto que intenta mantenerse alejada del nombre de Cayetano Rivera, su aparición en nuestra revista y en televisión hizo que se convirtiera en una influencer y ganara un séquito de seguidores. Unos ‘followers’ que, desde entonces, están muy pendientes del día a día de la abogada canaria. Además, estas fotografías la pusieron en primera línea mediática y le dieron un puesto como colaboradora en ‘Viva la vida’. Sus apariciones en la pequeña pantalla fueron contadas y con avisos a Eva González, la que sigue siendo pareja del diestro.

La abogada canaria está alejada del foco mediático

Y es que su andadura en televisión fue fugaz y ya poco se sabe de ella en los platós de televisión. Hasta ahora que su nombre ha vuelto a sonar después de que Cayetano Rivera perdiera la demanda precisamente por las fotografías junto a ella. Días después y viendo que esto no le ha salpicado, ha decidido regresar a su perfil de Instagram, donde es muy activa. Un extraño movimiento que llama especialmente la atención. Y es que a pesar de intentar mantenerse alejada del nombre de Cayetano y su amistad, hace un par de meses, concretamente en enero, reapareció ante las cámaras en plena calle para lanzar una indirecta a alguien de su pasado y si bien no nombró al torero, muchos pensaron en él. «Alguien se ha puesto a llamarme, que parece que quieren escuchar mi voz o me echan de menos o algo (…) No sé, a quien me estoy refiriendo lo sabrá seguro», dijo. Entonces, insistió en que había pasado página.

Las apariciones de Karelys en el plató de Telecinco fueron contadas

Karelys desapareció de la pequeña pantalla hace meses. Fue fichada para aportar sus conocimientos como letrada en el programa de ‘Viva la vida’, pero sus intervenciones eran tan escasas que el programa de fin de semana prescindió de sus servicios. Además, no tuvo buena acogida por parte de la audiencia, que en sus comentarios aseguraban que no encajaba la figura de Karelys en el programa. Poco tiempo después regresó al plató de Telecinco, pero sin éxito alguno.

Esa vuelta a Telecinco fue puntual y esta se produjo a mediados de febrero del año 2021, una cita en la que de nuevo pasó bastante desapercibida. Solo puntualizó que su historia con Cayetano había durado, según ella, varios años y poco más, un silencio sepulcral sobre el que se hicieron eco en Twitter. «El próximo finde me lleváis a mi en vez de a Karelys. Igual doy más juego y necesito más el dinero”, “Ya que te preguntan, ¡habla!”, “¿Alguien me puede explicar a qué ha vuelto?”, o“?¿A qué hora y sobre qué tema volverá a pronunciarse Karelys?” son solo algunos de los comentarios que revelaban el sentir general de la audiencia. Sin lugar a dudas, Karelys Rodríguez no cayó en gracia para la audiencia del programa. Por su parte, Cayetano Rivera sigue su relación con Eva González, con quien se convirtió en padre por segunda vez.