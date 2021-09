Este jueves 28 de septiembre, Julio Iglesias cumple 78 años y ha compartido un entrañable recuerdo sobre los escenarios junto a una reflexión

Julio Iglesias está disfrutando de su día de cumpleaños. Este jueves 23 de septiembre, el artista cumple 78 años y ha querido compartir un entrañable vídeo sobre los escenarios, que data de unos años atrás. Iglesias se ha puesto nostálgico y ha recordado sus años dorados como artista, cuando llenaba estadios y colgaba siempre el cartel de ‘localidades agotadas’. Ahora, y ya alejado de la música, está centrado en su familia y en su vida personal. Aún así, no puede evitar mirar hacia atrás y recordar aquellos años felices que vivió gracias a sus seguidores, que se convirtieron en su motor de arranque.

El cantante ha compartido su agradecimiento a sus fans y a su familia en un día tan especial

Julio Iglesias ha echado la vista hacia atrás en su última publicación en redes: «Cómo han pasado los años«, comienza diciendo. «No hacen falta muchos comentarios, la canción lo dice todo. Hoy estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer. ¡Qué privilegio estar vivo! ¡Y qué ganas de seguir viviendo!«, continúa comentando. El popular cantante ha querido mostrar su agradecimiento a sus fans por los años de gloria que ha vivido. Han sido muchos los discos vendidos, las giras alrededor de todo el mundo colgando el cartel de entradas agotadas y las miles de entrevistas que ha concertado a medios de comunicación debido al interés que ha causado. Por este motivo, ha querido mostrar su agradecimiento a sus fans: «Quiero daros las gracias por todos estos años donde habéis sido el motor de mi vida«.

Tampoco se ha querido olvidar de su familia y de los suyos en un día tan especial como es su 78 cumpleaños. Ellos también han servido de apoyo para Julio en los momentos más delicados y cuando ha estado a punto de tirar la toalla. Siempre encontraba un mensaje de cariño o un abrazo: «Y dar las gracias también a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios. Así lo siento hoy, lo sentí ayer y lo sentiré siempre. Los años nunca han detenido mis sueños.

Música de Rafael Ferro y letra de Roberto Livi… “Genios”», ha terminando diciendo.

Las felicitaciones que ha recibido Julio Iglesias por su 78 cumpleaños

Son muchos los comentarios que ha recibido el cantante por el día de su cumpleaños desde todos los rincones del mundo. «Feliz cumple hermoso Julio!!! Mí amor platónico desde siempre! Qué tengas un maravilloso cumpleaños!!! Un abrazo enorme desde Buenos Aires!😍😍❤️», «Habrán pasado los años, pero no has dejado de ser el más grande del mundo. Felicidades❤️», «Feliz cumpleaños querido Julito los años siguen pasando pero el cariño y admiración por ti seguirá incólume. Gracias por existir» o «Feliz cumpleaños. Eres el mejor. Tus canciones me llenan de paz😍», han sido algunos de los que ha recibido.