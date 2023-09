La nueva canción de Shakira, 'El Jefe', está destapando ciertos detalles de su vida en común con el padre de sus hijos. Lanzó incluso un dardo envenenado contra Piqué para defender a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, a quien él no pagó la indemnización que le pertenecía. Una mujer de 46 años que habría descubierto las supuestas infidelidades del exfutbolista y a quien, además, Shakira ha pagado una millonaria cantidad por aparecer en el videoclip de 'El Jefe'. Aunque con ella sí se ha portado bien, le ha pagado el dinero que le correspondía y han vuelto a trabajar juntas, hay quien no tiene un buen recuerdo de la cantante colombiana. Nos referimos a Cristina Cárdenas, quien trabajó durante cuatro años como coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la artista en España.

La trabajadora de Shakira: "Su trato es nefasto"

No solo ha querido mencionar cómo se portaba presuntamente con ella, sino también con figurantes que acudían a los rodajes. "Era nefasto el trato", comienza diciendo. "En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (...) Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras", ha dicho en 'Vamos a ver', declaraciones que provocaba un silencio atroz en plató. Lejos de la imagen dulce de Shakira, Cristina ha asegurado que la estrella internacional es, a sus ojos, alguien altivo y "no profesional".

"Cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional", ha añadido.Por otro lado, ha destacado que recuerda a Shakira como "una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis". La artista ofrece de este modo otro punto de vista de una misma historia, mientras Piqué ha preferido estar en silencio. Será pronto, muy pronto cuando rompa su silencio con una entrevista bomba sobre su vida personal. En concreto, ante Joaquín El Novato con quien planea sentarse junto a Ibai Llanos.

Cristina Cárdenas tras trabajar mano a mano con Shakira está convencida de que la colombiana no ha sido tan generosa como se ha dicho con sus empleados. Mucho menos que haya pagado un millón de euros a Lili Melgar tras aparecer en 'El Jefe'. "Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer", ha espetado.