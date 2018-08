8 Fascinada con el país asiático

“En Myanmar hay más de 300.000 monjes, gracias!!!porque he vivido momentos que nunca olvidaré y que me hacen pensar que la vida puede ser mucho más de lo que podemos ver”, escribía Paz Padilla junto a esta foto con un monje. A la presentadora le está encantando su viaje al país asiático, ya que le está abriendo los ojos. “Una de las cosas que más me ha impactado de mi viaje a Myanmar han sido los niños monjes y las niñas monjas, muchos son huérfanos o de familia muy pobres, eso marcará sus vidas”, comenta en otra de sus publicaciones.