Las condiciones para que Isabel Pantoja perdone a Jorge Javier Vázquez

8 La opinión de Isabel

Cuando la presentadora de programa, Carlota Corredera, ponía sobre la mesa el asunto de su relación con el periodista catalán preguntándole “si era el momento de retomar lo vuestro”, la artista daba su versión: “Con Jorge no he tenido ningún problema nunca. he aguantado lo inaguantable desde que tenía el Tomate. Me confesado cosas que yo no tengo por qué hablar, no cuento lo que no debo contar, ni las conversaciones íntimas…”