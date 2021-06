La tía de Rocío Carrasco lamenta que se haga una segunda parte del documental: «Me pregunto si esto va a ser un maltrato mediático para la familia».

Un día más, Rosa Benito ha vuelto a lanzar un mensaje a Rocío Carrasco. En esta ocasión no ha desmentido sus palabras ni le ha lanzado advertencias, como en recientes intervenciones… Lo que ha motivado a dirigirse nuevamente a su sobrina ha sido su deseo de hacerle llegar una petición. O una exigencia, según se vea…

La noticia de que la hija de Rocío Jurado hará una segunda parte de su documental ha provocado un profundo malestar entre el clan Mohedano. Un clan del que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ forma parte, ya que es exmujer y madre de cuatro miembros de la familia. Apenada, la de Torrejón de Ardoz ha lamentado que Rocío quiera airear los trapos sucios de la familia, despertando así una segunda «ola», nunca mejor dicho, de polémicas y desencuentros.

«Espero que cuente cosas bonitas»

«Parece que todo lo que hacen los Mohedano, y me incluyo, molesta», ha sentenciado. Así, compartía su reclamación a Rocío Carrasco. «De ahí nadie se lleva nada, todo lo contrario. Me falta la palabra amor. Ha sido una persona muy querida, que ha tenido muchísimo amor. Y espero que en ese recorrido también cuente cosas bonitas porque las ha tenido y las ha vivido. Vamos a esperar a ver».

«Ella que está cogiendo este micrófono que es la televisión para que la apoyen por el maltrato, me pregunto si esto va a ser un maltrato mediático para la familia. Es un maltrato mediático hacia los Mohedano y vamos a ver qué pasa», añadía. «No sé cómo hay gente que se alegra. Me gustan las cosas bonitas, me gusta la paz. No me gusta el odio. El odio no conlleva a nada. El odio contra el odio lleva al dolor. Me gusta la risa, la paz, verla sonreír. ¿Qué cada uno hacemos nuestra vida? Por supuesto. Pero odio contra odio, no. Me gusta la felicidad».

Rosa Benito es consciente de que la segunda entrega de la docuserie, que llevará por título ‘En el nombre de Rocío‘, abrirá viejas heridas y no traerá nada bueno para la familia: «Esto puede conllevar a cosas de dolor. Y no vale la pena… ya que ha hecho 12 capítulos quejándose de que ha sido en todos los sentidos maltratada».

«Su madre tuvo a su familia hasta el último momento de respirar»

En el programa de Sonsoles Ónega, Benito también ha denunciado que sacaran vídeos de su madre hablando sobre las personas que hablan mal de su hija o «le muerden» la mano. «Su madre lo que está haciendo es un llamamiento a la prensa por haberse separado y por haber vivido lo que vivió con el padre de sus hijos. Ese es el llamamiento que hace su madre, no lo hace por la familia. Porque su madre tuvo su familia hasta el último momento de respirar, tanto por la familia de Ortega como por los suyos», ha puntualizado.

Por último, zanjaba: «Me parece injusto que se juegue con eso porque no es la realidad. Rocío amaba a su familia más que nada en el mundo. Por su hija tenía locura. Y cuando tuvo a José Fernando y a Gloria Camila los ha querido mucho… Ella ha querido mucho a esos niños. No hace falta morir para querer. No hace falta tener sangre para morir por esos hijos».

Las palabras de Rosa Benito llegan apenas unas horas después de que su hija anunciara a través de las redes sociales que su juicio contra ‘Sálvame’ se celebrará el próximo otoño. «Qué alegría que queráis colaborar con la justicia, porque en noviembre tenéis un juicio penal por consentir que se cometan delitos en vuestros programas!», ha escrito en su perfil de Instagram. «Y si sale adelante el maltrato mediático psicológico, personal y laboral… tengo miles de horas de grabaciones de vuestros programas».

La cantante lleva mucho tiempo batallando contra el programa y contra su productora, La Fábrica de la Tele, por el trato que ha recibido por parte de gran parte del equipo. La han imitado y parodiado en infinidad de ocasiones y esto ha colmado su paciencia. Harta, reclamará ante la justicia que en muchas emisiones del programa se ha perjudicado su imagen personal y profesional en reiteradas ocasiones. Curiosamente, el juicio se celebrará el próximo noviembre. En esas fechas está prevista la emisión de la segunda parte del documental de su prima.