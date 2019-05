2 Dispuesto a llegar hasta el final

«Todo, todo, todo lo voy a demostrar en televisión o ante un juez o como sea necesario, pero a mí no me van a hacer quedar mal porque ellas quieran gritar más o se quieran hacer la víctima y se quieran poner a llorar para dar pena porque pena no dan, de angelitos no tienen nada«.