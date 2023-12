La exaltada respuesta de Antonia Dell'Atte cuando le preguntan por Lequio y el bautizo de Ana Sandra

Vídeo: Europa Press

El bautizo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, ha dejado grandes titulares. No solo en el propio día, sino también después de la celebración y es que Alessandro Lequio ha aportado más datos acerca de una cita a la que él prefirió no acudir. Comedido, pero rotundo, el italiano ha explicado si recibió o no invitación y cuál fue su reacción a la misma, detalle muy significativo y que resulta revelador. Ha sido ahora Antonia Dell' Atte quien ha reaparecido ante los medios y ha sido preguntada por su opinión acerca de lo sucedido durante este fin de semana. Fue el 17 de diciembre cuando la pequeña fue bautizada, pero ¿qué opina la italiana acerca de la celebración? No te lo pierdas. ¡Su reacción no tiene desperdicio!