Eva Soriano responde tras el supuesto beso con Maxi Iglesias: "Ya se me ha puesto como si fuera el adefesio

Maxi Iglesias y Eva Soriano se convirtieron en protagonistas la semana pasada al desvelarse que varios testigos los habrían visto besarse supuestamente en una discoteca de Madrid. La noticia llegó a todos los medios y, por lo tanto, a oído de sus protagonistas. La presentadora, con toda la ironía posible, trataba el tema en su programa de radio 'Cuerpos especiales' ante la atenta mirada de los presentes, y expresaba cómo se está tomando este tipo de informaciones. "He leído algunos medios por puro morbo y me he dado cuenta de una dinámica que se repite en varias ocasiones", recalca segura de lo que va a desvelar. "Se pone que ¡qué suerte tiene Eva por estar con ese jato! Porque claro, es alguien potencialmente que es guapo, pero a mí ya se me ha puesto como si fuera el adefesio", explica.

"A lo largo de la última semana se me ha relacionado en medios de prensa rosa con un fulano... Hasta aquí todo OK", comenzó Eva Soriano su "grito" particular a una nube. Esto lo comenta en referencia a ese supuesto beso con el actor. Entre bromas asumió que por ser ya conocida, por estar "en calidad de famosa", que su nombre aparezca en los medios es algo que podría suceder. "Tengo que aceptar, que solo por compartir aire y espacio con ciertas personas, pues se me puede relacionar". Intentaba entender a qué se referían con eso de suerte preguntándose si le había tocado el "Euromillón" o si Hacienda le devolvía algo, pero no.

Fue Germán González en 'En todas las salsas' el que lanzaba la información y aportaba detalles de esto. "El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club... Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer. Una presentadora que todos conocemos", antes de desvelar que se trataría de Eva Soriano. "Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron", expuso.

Eva Soriano: "¿Qué suerte voy a tener por estar supuestamente con un guapo?"

"¿Suerte de qué? ¿Soy yo Quasimodo y él es Esmeralda?, ¿Soy Beatriz Pinzón, 'Betty la Fea'? A mí eso me parece feísimo. ¿Qué suerte voy a tener por estar supuestamente con un guapo?", lanzaba Eva Soriano a las ondas. Tirando de humor le intenta dar la vuelta a la situación de que su nombre aparezca junto al de otros famosos de la forma que señala anteriormente. "Igual la suerte no la tiene la fea, igual la suerte la tiene el guapo por estar con una fea con la que quieran estar los guapos. Cuando vi hace años que Adrien Brody estaba con Elsa Pataky no dije '¡qué suerte Adrien Brody!", asegura.

Las "quejas" de la periodista por aparecer en los medios iba más por las comparaciones que por la información en sí. Ella misma se encarga de esquivarla, de hecho, al terminar su intervención con un "presuntamente, que no estoy diciendo yo nada". El aspecto físico era lo que centraba, al final, toda su exposición. De nuevo, entre risas, quería que sus oyentes entendieran el punto al que quería llegar. "Te voy a decir una cosa. El guapo no le ha puesto ganas a nada, el guapo es guapo porque es guapo, porque el guapo quizás no sabe hacer una oración subordinada, pero la fea se lo curra, la fea sabe hacer una oposición... Pim, pam, pum", explica.