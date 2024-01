Eva González, 'pillada': destapa su opinión sobre María Cerqueira, pareja de Cayetano Rivera

¿A quién no se le ha escapado un like cotilleando el perfil de la nueva novia de su ex? Somos humanos y la curiosidad por saber cómo han rehecho su vida nuestras ex parejas a veces nos puede. A los famosos también se les puede escapar el dedo bajando por el perfil de cualquier persona, y esto es lo que parece haberle pasado a Eva González. La presentadora no ha sido muy discreta en su visita a las redes sociales de María Cerqueira, la nueva pareja de su ex marido, Cayetano Rivera, y ha cometido un error de primero de ex: le ha dado like a una de sus fotos.

A Eva González se le escapó un like a María Cerqueira y luego lo borró

Hace un año y medio que la presentadora y el torero decidieron poner punto y final a su matrimonio de 13 años. Fueron muy discretos con su separación, a pesar de que mantienen una buena relación por el bien de su hijo en común. Así las cosas, el hijo de Paquirri volvió a encontrar el amor en brazos de una presentadora portuguesa María Cerqueira, con la que ya lleva un año de relación. Precisamente, la novia de Cayetano compartió un vídeo recopilando cómo había sido su 2023, asegurando que se había divertido de lo lindo. Algo que le gustó a Eva González en el universo 2.0.

A la presentadora de 'La Voz Kids' se le escapó un like a la publicación de María Cerqueira. Un revelador gesto que destaparía con qué ojos ve la sevillana la nueva relación de su ex pareja. Sin embargo, como no se siguen ni tienen relación, podría tratarse de un error, ya que se apresuró en borrar el like e hizo como si no hubiese pasado nada. Aunque ya le gustaría: los internautas son los más rápidos para capturar estos momentos y, tal y como publicaron en el programa 'Vamos a ver', alguien inmortalizó el momento en el que Eva González le daba like a la foto de la nueva novia de su ex. Antes de que pudiera borrarlo.

Ahora mismo, el like ya no aparece en la publicación, pero alguna vez sí ha existido. Un desliz que ha rectificado inmediatamente pero que, en el universo de las redes sociales, deja una huella imborrable. En este caso, sobre la opinión de la andaluza sobre María Cerqueira. Eva González nunca ha querido dar declaraciones públicas sobre cómo es su relación con Cayetano Rivera después de su separación. Solamente ha querido dejar claro que le desea lo mejor en su vida personal para que su relación con su hijo sea también buena: "Cuanto mejor esté él [Cayetano], mejor estará [su hijo]".

La presentadora de 'La Voz' desvela cómo es su relación con el padre de su hijo

La presentadora de 'La Voz' respondió hace unos meses cómo era su relación actual con Cayetano Rivera y, aunque quiso evitar la palabra 'separación', sí que se atrevió a ponerle nombre a su situación personal: "¿Yo he dicho que estoy feliz, tranquila y separada? Creo que no lo he dicho, pero es verdad así que sí, seguimos igual. Feliz". Algo que también ven sus hijos: "Me ve con mis amigos y ve lo importante que son para mí", decía muy orgullosa de los valores que le están inculcando.