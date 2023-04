Eva González para en seco a Sonsoles Ónega: “No pongas en mi boca palabras que no he dicho”

Eva González tiene cerca el estreno de la nueva temporada de 'La Voz Kids' en Antena 3. En el formato estará acompañada de David Bisbal, Rosario, Aitana y Sebastián Yatra como jurado. Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' recibía su visita para hablar de lo nuevo que traen en el talent musical y conocer más secretos. Entre ellos quería saber más sobre los dos últimos, Aitana y Sebastián Yatra, y su relación. La modelo, sin embargo, esquivaba una y otra vez la pregunta: "Tenemos novios, se me había olvidado. He leído algo, sí". Por mucho que lo intentara no cedía y pedía, sonriente, que llegara 'Pasapalabra'. No dejaba ni una sola duda al respecto y así lo hacía saber: "No pongas en mi boca palabras que no he dicho. No he notado nada porque siempre se han llevado muy bien".

Son muchas las horas que pasan grabando en el plató y todo eso se refleja ante las cámaras. "Cuando se forma esa complicidad fuera se ve cuándo estamos grabando", reconocía. Los dos cantantes ya coincidieron en la anterior edición y eso también se nota. "Son geniales, jóvenes, famosos...necesitamos que haya siempre mucho amor en todo", reconocía para cerrar ya el tema. Eva González sabe muy bien lo que es estar expuesta a los medios desde joven y vivir el amor de una forma pública.

Hace 20 años que se coronó como Miss España y despegó su carrera y el interés por ella: "Era una vida que estaba comenzando, era muy joven. No sabes muy bien qué va a ser de ti profesionalmente". Tenía muchas dudas de qué era lo que le esperaba después de ese momento: "El día siguiente a la coronación solo lloraba, pensaba en cómo me había pasado eso". Fue un punto de inflexión, su vida dio un giro de 180 grados sin que pudiera hacer nada.

Aitana y Sebastian Yatra, una historia "fuera del foco"

Ni Aitana ni Sebastián Yatra se han pronunciado ante los medios que estén juntos. Sus hechos y fotografías en redes sociales sí lo han hecho por ellos. En su entorno tampoco nadie ha hablado al respecto y han seguido la estela de Eva González en 'Y ahora Sonsoles'. Una de las primeras veces que se les pudo ver juntos fue en la boda de Lele Pons y Guaynaa a principios del mes de marzo en Miami. La cantante ha revolucionado a sus seguidores borrando contenido en el que aparecía las letras del otro y en sus respectivas visitas a 'El Hormiguero' ni Pablo Motos ha conseguido una mención más allá de lo profesional.

Sebastián Yatra solo sonreía y reconocía que la conocía, pero nada más. Solo confirmaba que "es el mejor coach de los que están ahí parado" en tono de broma. Por su parte, Aitana era más vergonzosa cuando se los nombraba, se escondía con sus brazos y le decía al presentador que no era un tema que quisiera sacar. En la revista SEMANA del 22 de marzo puedes ver en exclusiva uno de esos momentos en pareja, un paseo por Madrid. Vestidos de forma informal disfrutaban de una tarde de compras y confidencias muy sonrientes y relajados.

Es en esos momentos es cuando no se esconden y se muestran felices con lo que están viviendo. La ex participante de 'Operación Triunfo' transmitía a los medios que estaba disfrutando de una buena etapa sin confirmar nada : "Estoy feliz". También en SEMANA te descubrimos la impresionante casa que ambos comparten en Miami y que han dejado ver en sus instantáneas. Está decorada de forma sencilla y allí disfrutan de espectaculares atardeceres.