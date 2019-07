Lo han dicho por activa y por pasiva. No, no hay mala relación. Las mujeres de Francisco y Cayetano Rivera no son las mejores amigas del mundo, pero tampoco se llevan mal y a juzgar por las últimas palabras de Eva González, quieren mucho a sus respectivos hijos.

Eva González y Lourdes Montes, cada una por su lado en El Rocío

Lourdes Montes, con la llegada de julio, ha querido compartir con sus seguidores lo que para ella es lo mejor del verano, lo ha hecho con una imagen en la que aparecen sus dos pequeños, Carmen y Curro sentados en la cama, en pijama, “lo mejor de las vacaciones es poder acostarse más tarde. Me encanta verlos después del baño con sus pijamitas iguales” dice Lourdes.

Y Eva, pocos minutos después no puede evitar comentar “Por favooooor!!! Esas cachas para darle bocaitos!!!! Y mi Carmen…” lo que demuestra su debilidad por sus sobrinos y una relación normal entre cuñadas que se comentan, sin pudor alguno, a través de las redes sociales lo que consideran oportuno.

De está sencilla manera, además, González y Montes entierran por fin los rumores que apuntaban a que entre ellas existía cierta tensión e incomodidad. De hecho, no hace mucho de la última vez que se comentó, fue durante la romería de El Rocío, pues ambas estuvieron allí pero cada una con un grupo de amigos diferente y no se vieron.

Pero esto viene de más atrás, concretamente del nacimiento de Curro, al que Eva González conoció casi dos meses después de nacer. Ella misma explicó que la tardanza se había debido a motivos laborales, pero sobre la mesa ya estaba puesta la duda en esta relación de cuñadas. Algo a lo que ambas, atendiendo a sus propias palabras al respecto, no dan ninguna importancia. Y de lo que están convenciendo al resto con comentarios tan espontáneos y tan de ‘tía’ como el que acaba de sucederse.