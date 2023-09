Eva González desvela en qué punto está su relación con Cayetano Rivera

Eva González ha vivido un verano de lo más intenso junto a su hijo, Cayetano. Han sido las primeras vacaciones estivales de las que ha disfrutado separada de su expareja, Cayetano Rivera, pero la presentadora de televisión las ha exprimido al máximo. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin y ha tenido que volver al trabajo. Eso sí, lo ha hecho con las pilas cargadas.

Este miércoles ha estado presente en la presentación de la nueva temporada de 'La Voz' en Madrid. Aunque no es muy dada a hablar de su vida privada, Eva González ha querido contar no solo cómo está viviendo su hijo la vuelta al cole después de un verano tan intenso, sino que también nos ha hablado del punto en el que se encuentra su relación con el torero.

La presentadora de 'La Voz' ha sido por primera tajante cuando le preguntan por su expareja. De hecho, ha querido desvelar cómo es su relación actual con Cayetano Rivera. Además, se atreve a ponerle nombre a su situación personal: "¿Yo he dicho que estoy feliz, tranquila y separada? Creo que no lo he dicho, pero es verdad así que sí, seguimos igual. Feliz".

Vídeo: EUROPA PRESS.

No ha querido evitar la palabra "separada" y asegura que sí, que es una realidad. Pero de su reaparición no solo destacamos sus palabras sobre su situación personal, también tenemos que hablar de la reacción. Y es que Eva González siempre ha preferido ser discreta y no hablar de ciertos temas. De hecho, llama la atención su nerviosismo cuando le preguntan por ciertos aspectos de su vida tras las cámaras y aunque contesta, la presentadora opta por irse del lugar en el que estaba haciendo la entrevista.

Mientras Eva González está centrada en su trabajo, Cayetano Rivera, con el que dice tener una buena relación a pesar del fin de su relación, está disfrutando al máximo su nueva etapa junto a María Cerqueira. Ha sido el primer verano del torero junto a su novia y han dejado más que claro que su relación se consolida cada día.