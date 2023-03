Eva González dedica un mensaje a su hermana ("mi mitad") en plena tormenta mediática

Solo les separan 5 años, pero son inseparables. Eva González y su hermana María tienen la suerte de ser todo un ejemplo como hermanas y de contar con la otra siempre que lo necesitan. Por ello, la modelo no ha desaprovechado la oportunidad y le ha recordado justo en el día de su cumpleaños lo que siente hacia ella. Agradecida por todo lo que le da, ha escrito un conmovedor texto en el que le declara amor eterno. Ella es uno de sus grandes apoyos, sobre todo, cuando la tormenta llama a su puerta.

"ELLA. La que me complementa, sin la que no se vivir, a la que siento como mi propio cuerpo. La que me sostiene, la más fuerte, la más cariñosa, la que sabe qué decir en cada momento y cuando su silencio es necesario. Mi hermana. Mi mitad. Mi niña de la sonrisa perfecta. Feliz cumpleaños. Quererte mas no puedo", ha escrito junto a un emoji de corazón. Un post en el que, por cierto, ha comentado la que era su cuñada, Lourdes Montes, quien también le desea un feliz cumpleaños así como otros rostros conocidos como Roberto Leal. Junto a este mensaje tan significativo, ha publicado una fotografía en la que se aprecia el asombroso parecido de Eva González y su hermana María, quien como ella tiene una belleza muy especial.

La mejor amiga de Eva González

María es quien arropa a Eva cuando las cosas no marchan bien. También que le anima a dar un paso atrás y a no entrar en polémicas, tal y como acaba de suceder con Lucía Rivera. A pesar de que la joven dice en su libro que le hubiera gustado recibir una migaja de cariño por su parte, Eva ha preferido no entrar en guerras. Eso sí, no ha podido evitar mostrar una sonrisa cuando los reporteros le preguntan por ello , una reacción con la que deja ver que está en desacuerdo con lo que mantiene la hija de Cayetano Rivera

Eva González quiere mirar hacia el futuro y dejar de lado todo lo que le reste. De hecho, tampoco ha querido mojarse acerca de la nueva ilusión del padre de su hijo. Maria Cerqueira es una presentadora portuguesa con la que Cayetano se ha dejado ver y de cuya historia SEMANA te ha dado todos los detalles en exclusiva . Cabe señalar que ambos se conocieron cuando Eva y Cayetano estaban juntos, aunque la chispa entre ellos saltó recientemente.

Eva y su hermana María siempre han sido uña y carne, demostrándose que estaban ahí especialmente en los golpes de la vida. Nos remontamos a hace 10 años cuando sufrieron la pérdida de su padre, instante en el que se unieron y afrontaron como pudieron el temporal. Han sido el pilar para la otra, al igual que para su madre, Encarna, que está tremendamente unida a sus hijas. "No hay nada como el amor de una hermana, y compartir los sueños con ella es de los mejores regalos que te puede brindar la vida", dijo Eva hace algún tiempo, palabras que hacen evidente la excelente relación que mantienen entre ellas.