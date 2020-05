Por primera vez en la historia, el Festival de la Canción de Eurovisión se ha cancelado por culpa de la crisis sanitaria que está atravesando el mundo. Sin embargo, no todo está perdido. La Unión Europea de Radiodifusión, el ente que organiza el Festival, se ha encargado de preparar un Plan B para mantener unida a Europa: «Europe Shine a Light» («Europa enciende una luz»).

Se trata de un programa homenaje a las 41 artistas y canciones que iban a participar en Eurovisión 2020 y que debería tener lugar este fin de semana en Rotterdam, después de que Ducan Laurence se alzara con el micrófono de cristal gracias a su «Arcade».

El especial, presentado desde la localidad holandesa de Hilversum por Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit, repasará las 41 canciones de la 65ª edición y recogerá los mensajes que todos los artistas han lanzado desde sus casas. Además, tendrá una canción grupal: «Love sainé a light». Pero los participantes no están solos, el programa también contará con artistas que han pasado por la historia del certamen musical europeo como Mans Zelmerlöw (ganador de Eurovisión 2015), Marija Šerifovi (ganadora de Eurovisión 2007), Michael Schulte (representante de Alemania en 2018) e Ilse DeLange (representante de Países Bajos en 2015).

El especial de Eurovisión 2020 se emitirá este sábado a las 21:00H en La 1 de TVE, así como en las demás cadenas públicas de los países participantes. También se podrá seguir a partir del canal de YouTube oficial del Festival. Además, debido al simbolismo de la gala no tendrá votaciones. Contará con los comentarios de Tony Aguilar y Eva Mora.

Blas Cantó, en shock tras la cancelación de Eurovisión 2020

Blas Cantó no está pasando por su momento. El confinamiento está haciendo mella en el murciano y a esto se le ha añadido la reciente pérdida de su padre. Hace unas semanas, en una conversación con SEMANA, el representante de España en Eurovisión 2020 aseguró que se quedó en shock cuando se enteró de la noticia de la cancelación del Festival. «En seguida entendí la magnitud del asunto. Creo que fue una decisión acertada. Esperaremos un año», admitía.

«En los últimos meses he sentido mucha presión por cumplir con todos los compromisos. No me malinterpretes, estoy muy agradecido por lo que tengo, pero a veces me quedaba sin voz por la angustia que me suponía, y aún así salía adelante. Pedía a gritos un respiro, y el universo me lo ha concedido. Demasiado respiro, diría yo», señalaba.

El «Universo» le ha dado una segunda oportunidad a Blas Cantó, puesto que será él quién volverá a representar a nuestro país en la edición de 2021. En una reciente entrevista con Nikkie Tuttorials, en la cuenta oficial del certamen, el cantante revelaba cómo iba a ser su puesta en escena: «Nicoline (directora artística de la candidatura) quería hacer un gran volcán sobre el escenario y nosotros estaríamos dentro de ese volcán. Era muy, muy, muy increíble. Iba a ser emocionante e imposible verlo y no llorar».

Los favoritos de Eurovisión 2020

Nunca sabremos quién habría ganador esta edición del certamen musical europeo. Sin embargo, varios países partían como grandes favoritos para alzarse con el ansiado micrófono de cristal. Entre ellos, Islandia con de Daði og Gagnamagnið y su pegadizo ‘Think about things’; Rusia con los conocidos Little Big y su hipnótico «Uno»; Bulgaria, que regresaba tras un año de ausencia, con Victoria y su balada «Tears Getting Sobber»; Suiza con Gjon’s Tears y su «Répondez-moi»; Lituania con The Roop y su «On fire» que contaba con una coreografía de lo más viral; Malta con Destiny, ganadora de Eurovisión Junior 2015, y su «All of my Love»; y Italia con Diodato y su «Fai Rumore», que se ha convertido en todo un himno de esperanza ante la lucha contra el COVID-19.

De momento, la gran mayoría de los artistas que participaban en esta edición han sido confirmados para el año que viene. A la espera de que se encuentre una solución que acabe con el estado de emergencia sanitaria que atraviesa Europa, lo cierto es que la UER ya tiene la mirada puesta en Eurovisión 2021, que tendrá lugar en el mismo lugar, aunque en diferentes fechas. Asimismo, el ente organizador del concurso ha dejado claro que trabajan con vistas a aplicar las nuevas medidas y restricciones que garanticen la seguridad de todos, tanto de los artistas, equipos y seguidores del Festival.