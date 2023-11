En la vida de Eugenia Osborne no todo ha sido de color de rosa. La hija de Bertín Osborne estuvo casada durante 14 años con el empresario Juan Melgarejo. Más de una década fruto de la que nacieron sus tres hijos en común, aunque una de ellas murió ocho días después del parto. Un fatídico momento que la psicóloga ha recordado ahora en sus redes sociales.

Fue hace diez años cuando Eugenia Osborne dio a luz a sus dos pequeñas, Sandra y Leticia. Aquel día supuso una inmensa felicidad para la creadora de contenido que, sin embargo, se empañaba una semana después al fallecer Leticia tras su nacimiento prematuro. Un durísimo varapalo que su madre aún recuerda con cierta pena en el que hubiera sido el cumpleaños de su hija.

La hija de Bertín Osborne ha compartido en su cuenta de Instagram dos imágenes. La primera de ellas, de la celebración por el décimo cumpleaños de Sandra; y la segunda, del día de su parto. Dos instantáneas dotadas de un gran significado a las que ha añadido una descripción: “10 años han pasado, tan rápido… Probablemente los dos meses y medio que siguieron fueron de los más duros de mi vida pero en cuanto llegaba al hospital y podía tocarla todo se paraba. Tanto lo bueno como lo malo no existía en ese momento. Éramos solo tú y yo en el mundo. Y en algún lugar nos acompañaba en cada momento tu hermana Leticia. Os quiero a las dos con toda mi alma”, ha escrito.

La familia de Eugenia Osborne, unida ante los próximos dos nacimientos

Sus emotivas palabras no han pasado desapercibidas para sus hermanas. Claudia y Alejandra Osborne han querido alentar a Eugenia en una jornada feliz y amarga para ella a partes iguales. “La mejor mamá del mundo”, ha señalado la primera de ellas. La segunda, ha asegurado haberse emocionado con el testimonio de su hermana: “Ay mi niña! Se me ha encogido el corazón leyéndote y se me ha quedado un nudo en la garganta (alguna lagrimita también se me ha caído)… Qué momentos tan duros, cuánto tiempo siendo una campeona… Fuiste un ejemplo y lo sigues siendo. Os quiero tanto!”, ha exclamado, visiblemente orgullosa.

En los próximos meses, la familia Osborne recibirá una buena noticia por partida doble. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ se convertirá en padre y abuelo casi al mismo tiempo, ya que Gabriela Guillén dará a luz a su hijo, y también su hija, Claudia Osborne. Aunque se desconoce si el embarazo de la paraguaya ha hecho especial ilusión a los miembros del clan, lo cierto es que apenas quedan unos meses para dar la bienvenida al mundo a su pequeño. Un nacimiento que pondrá fin a un periodo de gestación cuanto menos polémico del que los medios se hacían eco en el mes de julio, y que ha estado marcado por el claro enfrentamiento entre los padres del bebé.