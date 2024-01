La postura de Eugenia Osborne tras la entrevista de Gabriela Guillén

Vídeo: Europa Press

Eugenia Osborne ha cerrado filas en torno a su padre y ha evitado pronunciarse públicamente tras la entrevista de Gabriela Guillén en televisión donde desgranó su relación con Bertín Osborne. La hija de presentador ha confirmado, muy amablemente, que se trata de un tema que no quiere tocar ante la insistencia de la reportera. El único comentario que ha vertido sobre la paraguaya ha sido el siguiente: "No le deseo mal a nadie, pero no voy a hablar de ese tema". ¡Dale al play para ver el vídeo que acompaña esta noticia!

Esta es la primera reacción de Eugenia Osborne después de que Gabriela Guillén se sentara en el plató del programa '¡De Viernes!'. La empresaria subrayó que las hijas del artista eran conocedoras de la relación y que coincidió con ellas en distintas ocasiones. También dijo que el romance nunca fue "clandestino". Detalló los inicios del noviazgo y dijo que se produjo tiempo antes de hacer una campaña de publicidad de una conocida marca de ropa. "Yo coincidí con él en un evento anterior. Ahí empezamos a conocernos".

Gabriela Guillén confirma que no ha hablado con Bertín Osborne desde el nacimiento de su hijo

La empresaria ha explicado que el nacimiento de su hijo se ha visto totalmente empañado por asuntos externos. "Es un momento agridulce para mí. No he recibido ninguna llamada, yo tampoco le he escrito. No tengo ningún contacto con él. La última vez que hablamos fue el 23 de diciembre. Una semana antes del nacimiento. Fue una conversación dura. Yo le reclamé una serie de cosas sobre las noticias que iban saliendo. Se me estaba machacando mucho por cuestiones económicas. Él me dijo que pronto se iba a aclarar todo. Yo le pedí hablar en persona, pero me dijo que no".

Gabriela Guillén habló largo y tendido sobre el romance con Bertín Osborne y manifestó sentirse decepcionada. "Me ha dejado sola. No le reconozco". Asimismo se mostró molesta por las informaciones publicadas acerca de la intención del cantante de rancheras de solicitar una prueba de paternidad. "Hubiera entendido que me la pidiera si lo hace de una manera personal". Algo que según su versión nunca ha sucedido. Tocó todos los temas y se pronunció sobre las hijas mayores del presentador. "Puedo entenderlas, tengo casi la misma edad que ellas, y que velen por el interés de su padre. Ellas no conocen bien el fondo de nuestra relación. Yo he estado en varias ocasiones con ellas y tendrán sus dudas, pero el padre no. Hasta hoy día a mí no me lo ha dicho personalmente. Que me hubiera llamado y nada de esto hubiera pasado. No estaría sentada aquí. La cuestión es conmigo".