Eugenia Osborne empatiza con Fabiola Martínez: "A mí me dolía cuando lo decía de mi madre"

Las recientes declaraciones de Bertín Osborne sobre su vida sentimental han provocado un enorme revuelo. Hace unos días, el cantante visitaba el plató de 'Déjate querer' y se sinceraba con Paz Padilla: afirmaba que nunca se había enamorado. Sus palabras han causado un enorme dolor en su exmujer, Fabiola Martínez, quien ha reconocido públicamente estar muy molesta por sus comentarios. La venezolana, hundida, se ha derrumbado y ha explicado que se merece respeto después de todos los años que han estado a su lado. Tras el enfado de la venezolana, Bertín matizó sus palabras en las redes sociales, pero sus argumentos, lejos de solucionar el conflicto, parecían empeorar las cosas. Ahora es Eugenia Osborne, hija del presentador, quien justifica las palabras de su padre.

"Mi padre ha querido y adorado a Fabiola", confiesa Eugenia Osborne

Eugenia no ha dudado en salir en defensa de su padre. Está convencida de que nunca tuvo intención alguna de lastimar a Fabiola. "Conociendo a mi padre, no creo que se refiriese a que no la quisiera. La ha querido, la ha adorado y era todo para él porque lo he hablado muchas veces con él. Pero es que claro, para cada uno el amor es diferente", ha dicho. "Mi padre es diferente (...) Él tiene su manera de querer, nada más".

La hija del cantante asegura que Bertín siempre quiso y quiere a Fabiola: "No se imaginaba la vida sin ella, además que me lo dijo poco después de nacer Kike. Me dijo 'esto nos ha unido todavía más, yo no me veo sin ella'. Pero es cierto que yo siempre he visto que mi padre tiene una manera de querer". La influencer confiesa a ella también le dolía cuando su padre hacía los mismos comentarios sobre su madre y entiende perfectamente que esas palabras le hiciesen daño a Fabiola: "Yo lo entiendo, lo entiendo. A mí me dolía cuando lo decía de mi madre, pero con el tiempo he entendido que esa es su manera de ver las cosas y su manera de amar y ya está".

"Ahora están separados pero cuando estaban juntos se adoraban"

Eugenia asegura que tanto a ella como a sus hermanas, Bertín también las quiere de una manera que no es la habitual: "Nosotras también como hijas lo hemos vivido también diferente al amor que vemos en amigas con sus padres. Mi padre es diferente también con nosotras. Él tiene una manera diferente de querer, pero quiere y tiene un corazón enorme". La joven insiste en que la relación entre su padre y Fabiola sigue siendo buena pese a la ruptura: "El otro día vino a comer y se fue a echar la siesta a casa de Fabiola. La relación es buenísima, se quieren mucho, mi padre la quiere y la quiso. Ahora están separados pero cuando estaban juntos se adoraban y él la adoraba, de eso no hay ninguna duda. Él tiene su manera, nada más".

Las palabras que tanto daño han hecho a Fabiola tuvieron lugar frente a las cámaras de Telecinco, cuando Bertín confesó que no había estado enamorado nunca en la vida... Incluida la venezolana, madre de sus dos hijos pequeños, con la que estuvo 20 años. Días después matizaba sus declaraciones y detallaba que a lo mejor no se expresó bien y que no entiende el amor de una manera convencional y que eso se malinterpretó. "No creo que se refiriese a que no la quisiera, la ha querido, la ha adorado y era todo para él porque lo he hablado muchas veces con él. Pero es que claro, para cada uno el amor es diferente, entonces a lo mejor el enamoramiento que tú lees en los libros o que ves en las películas pues eso él no lo ha sentido pero quererla la ha querido por encima de todo", ha aclarado Eugenia.