5 Los recuerdos de Eugenia

“Desde el primer momento yo sabía que iba a tener dos bebés prematuros porque me ingresaron con riesgo de parto. Estuve seis días ingresada sin poder moverme de la cama, pero al final no pude más. Sandra nació por parto natural porque era la que se había encajado, pero Leticia fue por cesárea. Tardé dos días en poder verlas porque me costaba levantarme porque estaba muy débil y con mareos hasta que al tercer día me llevaron en silla de rueda a verlas”, ha comenzado relatando Eugenia.