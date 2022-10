Eugenia y Narcís decidieron darse el ‘sí, quiero’ de forma original vestidos de Elvis y Marilyn Monroe en Las Vegas hace cinco años. Desde entonces son inseparables y no ocultan lo mucho que se aman: «Narcís me aporta muchísimo, todo. Me aporta muchísimas risas y para mí el sentido del humor es importantísimo; mucha serenidad, porque es un hombre muy tranquilo que nunca ve problemas y eso es una maravilla; también conocimientos de música que me apasionan; y, sobre todo, mucho cariño, mucho amor».