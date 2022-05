Esta noche del jueves se ha vivido una de las más emocionantes en la capital madrileña. Se han celebrado los Premios Nacionales El Suplemento, que otorgan reconocimiento, visibilidad y gratitud al talento profesional, empresarial, científico y artístico de nuestro país, así como a los medios de comunicación españoles. La revista SEMANA ha recibido el Premio Comunicación, que ha recogido el director de la publicación, Jorge Borrajo. Pero han sido mucho más los premiados que esta noche han recibido su reconocimiento. Eugenia Martínez de Irujo ha sido la encargada de entregar uno de los premios más especiales de la noche, a la Fundación Querer.

Eugenia Martínez de Irujo ha tenido que sacar un hueco en su apretada agenda para no perderse estos premios. Ha llegado acompañada de su pareja, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal, con quien ha posado en el photocall. Ambos se han mostrado muy cómplices durante la gala. Sin embargo, no se han podido quedar a la cena de gala que se ha celebrado posteriormente debido a sus compromisos profesionales. Eugenia Martínez de Irujo ha entregado un Premio a la Fundación Querer, con quien guarda una excelente relación tanto a nivel personal como profesional desde hace años.

Eugenia Martínez de Irujo nos habla sobre la entrega de este premio

La hija de la Duquesa de Alba ha hablado con SEMANA y nos ha revelado qué supone para ella entregar este premio a Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer. «Estoy muy feliz. Con Pilar, que ya sabes que me he implicado mucho con ella y su fundación. Creo que hace una labor extraordinaria, con los niños de temas neurológicos y problemas. Se lo voy a entregar a ella», nos cuenta. Sobre las últimas declaraciones de su exmarido, Francisco Rivera, sobre su ruptura con su hermano, Kiko Rivera, Eugenia prefiere no pronunciarse. Prefiere no hacer ningún tipo de declaración sobre este tema ya que lo importante de esta noche para ella era la Fundación de Querer.

La Fundación Querer es una institución «sin ánimo de lucro creada en el año 2016 que destina sus recursos de manera íntegra a los fines fundacionales: la educación, investigación y difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y que sufren específicamente trastorno de lenguaje como consecuencia de sus enfermedades y /o trastornos», tal y como reza la web.

Cabe destacar que esta fundación no recibe subvenciones y que se nutre de donaciones y de capital privado que aportan patrones de la fundación. Desde su página web se pueden hacer donaciones por cualquier importe. Por pequeña que sea la aportación, cualquier donativo suma para hacer realidad sus iniciativas. Asimismo, los donativos a la Fundación Querer son desgravables en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en los primeros 150€ donados la desgravación es del 75% y un 30% adicional para cantidades superiores.