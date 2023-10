Malas noticias para Eugenia Martínez de Irujo que no deja de acaparar titulares. A su último encontronazo con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, se suma ahora un nuevo quebradero de cabeza. La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una querella contra ella como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria. Esto por la gestión de ocho pozos ilegales en la finca Aljarafe Sur, ubicada en el parque nacional de Doñana. Los hechos de los que se le acusan podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente.

Eugenia Martínez de Irujo ya ha sido citada a declarar por un juzgado sevillano

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, ya ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo. Según ha informado EFE, que ha tenido acceso a fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la denuncia se dirige específicamente contra Eurotécnica Agraria y contra su representante. La duquesa de Montoro, que figura en el organigrama de la empresa como presidenta del consejo de administración, todavía no se ha pronunciado sobre esta denuncia que la señala directamente. También se desconoce la fecha en la que tendrá que declarar para esclarecer los hechos.

Los pozos a los que hace alusión la denuncia serían, supuestamente clandestinos, y estarían localizados en tres parcelas de la finca, situada en el municipio sevillano de Aznalcázar. Con una extensión de 200 hectáreas, está enfocada al cultivo de naranjos. Los pozos que, supuestamente explota la entidad vinculada a la Casa de Alba, habrían dañado una masa de agua subterránea, al menos desde hace una década. Esta sería la razón por la que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se personó en el lugar para frenar las extracciones.

Más problemas en la Casa de Alba que se suma al distanciamiento de los hermanos

Por el momento, la empresa ha tratado de desvincular a la duquesa de Montoro de los posibles cargos que se le imputarían en caso de que la denuncia siga adelante. En un comunicado emitido por Eurotécnica Agraria se recoge que Luis Martínez de Irujo, su hermano, “es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljobar”. El texto continúa con una defensa a ultranza de la figura de Eugenia Martinez de Irujo. “No ha participado nunca en la gestión de la explotación”, sentencia.

Este nuevo varapalo para la pequeña de los Alba se suma a su nada idílica situación familiar con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo. Ninguno en la familia de aristócratas oculta que no hay buena relación entre el Duque de Arjona y el resto de familiares. El exmarido de Genoveva Casanova, muy molesto, llegó incluso a desmarcarse totalmente de ellos y confesar que ya no son su familia. Eugenia, por su parte, que trató por todos los medios de no entrar en polémicas, acabó explotando contra el hijo de la duquesa de Alba. "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos", se sinceraba días después de hacerse públicas las palabras de su hermano.