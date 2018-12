Eugenia Martínez de Irujo está muy enamorada. Mucho. Tanto es así que, desde que comenzase su histria de amor con Narcís Rebollo, la Duquesa de Montoro no duda en proclamar su romance a los cuatro vientos y presumir de pareja cada vez que puede. Lejos de apostar por la discreción, como había hecho con relaciones anteriores, la hija de Cayetana de Alba no duda en compartir en redes sociales los detalles más románticos de su cuento de hadas particular.

Así, con motivo de las celebraciones navideñas, hace solo unas horas que Eugenia ha publicado una ‘storie’ en su perfil de Instagram. Y, si bien es cierto que este tipo de imágenes ‘caducan’, la madre de Cayetana Rivera ya se ha encargado de fijarla en su perfil para que no desaparezca.

En la foto en cuestión salen ella y Narcís Rebollo ataviados con dos gorros de Papá Noel y fundidos en un romántico beso al ritmo de Michael Bublé, una de las voces más románticas por excelencia de la música actual.

Hace poco más de un año que esta divertida y sorprendente pareja se convirtió en marido y mujer en Las Vegas, en una improvisada ceremonia en la que no solo iban vestidos de Marilyn y Elvis respectivamente, sino que David Bisbal tuvo un importante papel al ejercer de padrino del enlace.

En los últimos 12 meses, la Casa de Alba ha vivido dos grandes celebraciones; la boda de Fernando Fitz-James Stuart con Sofía Palazuelo y la celebración del 18 cumpleaños de Cayetana Rivera. Como no podía ser de otra manera, Narcís Rebollo estuvo presente en sendos días, además de marcar el último cumpleaños de su mujer como otra fecha importante en el calendario debido a la espectacular fiesta sorpresa que dejó a Eugenia sin palabras y en la que no faltaron los grandes amigos de la Duquesa de Montoro.

