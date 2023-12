Eugenia Martínez de Irujo reaparece tras la entrevista de Fran Rivera: su reacción

"No estábamos preparados y ninguno estábamos enamorados", así de tajante habló Fran Rivera de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo durante su reciente entrevista en el programa 'De Viernes'. El torero reconoció que la separación fue complicada. "En ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre, pero a mí siempre se me despellejó como padre y Eugenia dio pie a eso". La Duquesa de Montoro ha reaparecido en su perfil de Instagram y lo ha hecho junto a un original y divertido post.

Aunque no ha nombrado de forma explícita a su exmarido, sí que ha compartido una imagen en la que posa con mariposas sobre la cabeza mientras suena la popular canción 'Volando voy' de Camarón de la Isla. Se escucha la estrofa siguiente: "Volando voy, volando vengo

Por el camino yo me entretengo". Todo parece indicar que no va a entrar en viejas rencillas de las que ya pasó página. Hace más de dos décadas que la aristócrata se divorció del padre de su única hija, Cayetana. Ambos se dieron el "sí, quiero" el 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla, la gran boda del año que congregó a 1.400 invitados. El matrimonio se declaró nulo en 2014. A pesar de que se divorciaron en 2002 por mutuo acuerdo, el torero dijo en su momento que año y medio después de la boda ya hacían vidas separadas.

El torero confesó durante esta última intervención televisiva que en su día Carmen Ordóñez intentó parar su boda. "Me dijo que creía que era una equivocación". Asimismo, intentó convencerle que el enlace no era una decisión acertada. "Te va a dar más problemas que alegrías, creo que esto no va a ir a ningún lado. Lo que te vengo a pedir es que ahora mismo cojas un avión y te quites del medio quince días. No te cases", le dijo su madre.

El divorcio fue muy difícil para Fran Rivera. "Entré en depresión y me agarré a mi hija y a mi profesión. Fueron dos años terribles que no quiero ni recordar". Además, rememoraba que lo más bonito de todo aquello fue su primera hija que "compensa todo", pero la separación la calificaba de "terrible". En aquel momento solicitó la custodia compartida y ha subrayado que la prensa se cebó contra él. "Inocente no soy, pero culpable cien por cien el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien. Yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho".