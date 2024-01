Eugenia Martínez de Irujo planta a Lourdes Montes tras las acusaciones de Fran Rivera

Eugenia Martínez de Irujo (55 años) ha evitado reencontrarse con Fran Rivera (50 años) en SIMOF. A pesar de que este jueves 18 de enero ambos compartían tiempo y espacio, pues acudieron a la Semana Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, se esquivaron. La duquesa de Montoro está molesta tras la entrevista del torero en '¡De viernes!' y prefiere tomar distancia, una decisión que le ha llevado a dar plantón a Lourdes Montes, que presentaba la nueva colección de su firma sobre la pasarela. Lejos del apoyo que le brindó hace solo un año, esta vez se ha ausentado de su desfile, algo especialmente significativo. Aunque pasó gran parte del día en el Palacio de Congresos, poco antes de que arrancara el gran momento de Lourdes Montes como diseñadora, Eugenia dio la espantada.

Eugenia Martínez de Irujo da la espantada en SIMOF

No estaba en el público. Estaba incómoda y, por esta razón, se retiró a tiempo. Nada que ver con su actitud del pasado año. Entonces Eugenia Martínez de Irujo acudió junto a su pareja, Narcís Rebollo, y evidenciaron delante de las cámaras el buen rollo que existía con Fran Rivera y su familia. Se saludaron delante de las cámaras, se abrazaron e incluso compartieron más de una broma. Se sumó así al grupo de amigos y familia que habían acudido como público al desfile de Lourdes Montes. De hecho, se sentó en primera fila para posteriormente posar juntas en un photocall y anunciar que estaba deseando que llegara la Feria de Abril para enfundarse en uno de sus vestidos. 12 meses después la situación es completamente diferente. Solo se ha podido ver a Tana Rivera, su novio y Fran Rivera.

Eugenia Martínez de Irujo ha estado presente en el pistoletazo de salida de SIMOF, cita en la que, por cierto, coincidió con la Infanta Elena, quien llamó la atención por su batacazo estilístico. Vestida con un diseño de The IQ Collection, Eugenia recogió un premio dedicado a su madre. Estaba emocionada, tanto que así lo hizo saber a los allí presentes. "Qué bonito premio lleno de arte y cultura recordando a mi madre", espetó. Ni una palabra sobre su ex, Fran Rivera, quien hace solo unas semanas habló sobre su extinto matrimonio en televisión. Hizo hincapié en cómo se le había despellejado como padre, unas demoledoras palabras que a Eugenia le sentaron como un jarro de agua fría. No quiso cargar contra Fran por su hija Tana Rivera, pero ha decidido separarse y dejar que el tiempo amaine el temporal.

Pero, ¿qué dijo Fran Rivera sobre su relación de Eugenia Martínez de Irujo y su ruptura? Rompieron su matrimonio en el año 2002 tras ser imposible solucionar sus diferencias. Así lo aseguró en el mes de diciembre cuando el torero desveló el infierno que vivió durante su divorcio. "La separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre", dijo el diestro. Unas palabras que se suman a las que ya revelaba en 2020, cuando consideró que se le había “maltratado” y que “fue un abuso, una barbaridad” lo que vivió por su hija.

Tanto Lourdes como Eugenia habían sabido separar, pero esta vez les ha resultado imposible. Aunque más de una vez habían sido pilladas conversando y compartiendo confidencias, esta vez han preferido que no sea así.