Eugenia Martínez de Irujo carga como nunca contra su hermano Cayetano

Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido para acudir a la misa funeral de Marta Chávarri, que se ha celebrado en el antiguo monasterio de San Jerónimo el Real, conocido popularmente como Los Jerónimos, en Madrid. Hasta allí han acudido numerosos rostros conocidos, familiares y amigos de la fallecida, con la que mantenían una relación muy estrecha. La noticia de su muerte fue recibida por todos con gran sorpresa, ya que nadie se esperaba el triste final de la madre de Álvaro Falcó.

Hasta allí se ha desplazado, entre otros, Eugenia Martínez de Irujo, gran amiga de la fallecida. Llegó acompañada de uno de sus hermanos, Fernando, pero no pudo evitar las preguntas sobre las últimas palabras que ha dicho Cayetano Martínez de Irujo, que dice sentirse abandonado por ella. La pareja de Narcís Rebollo ha sido tajante y no ha dudado en cargar contra su hermano públicamente.

Los hermanos Martínez de Irujo llevan años haciendo públicas sus diferencias. El último evento que dejó al descubierto la nula relación que mantienen fue la misa que se celebró en Sevilla para homenajear a su madre, la duquesa de Alba. Cayetano Martínez de Irujo fue el encargado de organizarla, pero hasta allí no se acercaron sus hermanos. Este detalle fue aprovechado por el conde de Salvatierra para aacar a sus hermanos. "Cada uno tiene su conciencia, yo me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. Creo que en la vida hay que estar unidos, quererse y apoyarse mutuamente", declaró en aquella ocasión Cayetano.

Un ratito antes de sorprender a todos con sus palabras, Eugenia Martínez de Irujo llegaba acompañada de su hermano Fernando, al que le pedía que le ayudara a lidiar con la prensa a su llegada al funeral. Con rostro serio, la hija de la duquesa de Alba se mostraba agobiada. De hecho, prefería limitarse a decir que estaba en un funeral.

Así reacciona la hija de la duquesa de Alba al ver a la prensa

