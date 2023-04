Estrella Morente va un paso más allá tras cenar con Paloma Cuevas y Luis Miguel en Málaga

Paloma Cuevas y Luis Miguel han pasado la Semana Santa juntos en la Costa del Sol. Un planazo del que la diseñadora se hizo eco en sus redes sociales, donde compartió fotos con algunos amigos, entre otros, Estrella Morente y su marido Javier Conde. Disfrutaron de una cena con personas de su absoluta confianza, una imagen que confirma que Paloma ha integrado al mexicano en su grupo de amigos. Aunque todos suelen mostrarse bastante cautos y no dan detalles, esta vez Estrella Morente ha ido un paso más allá y ha dicho algo que hasta ahora no había hecho.

Vídeo: Europa Press

Públicamente ha declarado su amor por los dos, dejando claro que los adora y que siente gran admiración por los dos. Eso sí, procura no meterse en camisas de once varas y no desvela nada de su velada. A pesar de que fue la propia Paloma la que compartió fotos de su encuentro, quien la conoce a ella y a Luis Miguel opta por el hermetismo, tal y como acaba de suceder con Estrella Morente. Si bien la cantante no entró en detalles, sí que dijo que "quería mucho a los dos".

Tal y como ha podido saber SEMANA, una avioneta fue a recoger a Paloma Cuevas y Luis Miguel para acercarles a La Zagaleta, la exclusiva urbanización de Marbella donde él tiene una vivienda. Este enclave se convirtió en el lugar perfecto para disfrutar de sus primeras vacaciones en familia, días de asueto que incluso nos han dejado fotos nunca vistas. En el último número de SEMANA podrás descubrir su primer beso en público, una instantánea que ha dado muchísimo que hablar.