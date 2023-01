Paloma Cuevas y Luis Miguel vuelven a ser protagonistas de la crónica social. Este miércoles SEMANA publica en exclusiva los carísimos planes que ha llevado a cabo la pareja en Bilbao, siendo uno de ellos una comida en un restaurante único. Y es que han elegido uno que, además de formar parte del ranking de los 10 mejores del mundo, tiene una estrella Michelin. En concreto, el Asador Etxebarri del prestigioso chef Bittor Arginzoniz, donde el servicio solo atiende a 30 comensales en total. Ni uno más.

Toda la información de Paloma Cuevas y Luis Miguel en SEMANA

Luis Miguel y Paloma Cuevas no dejaron nada improvisado en su cita. Tenían claro desde hacía tiempo dónde y cuándo comerían en este exclusivo enclave, ya que es imposible reservar en este caserío si no lo haces con meses de antelación. Pero, ¿qué se come allí?, ¿qué platos han hecho a Paloma y Luis Miguel hacer tantos kilómetros? y ¿por qué precio? Al parecer, según cuentan los expertos gastronómicos, allí utilizan diferentes tipos de leña y brasas para ofrecerte magia culinaria ya sea a través del pescado, las verduras, el caviar o carne, donde se asa con gran delicadeza. Expertos en esta técnica, destacan por diferentes caprichos culinarios como el chipirón a la parrilla, las navajas con salsa de rábano rusticano o la anchoa al salazón, entre otros. También otros como anchoa al salazón, yema de Huevo, con trufa blanca y pimiento morrón o helado de leche con jugo de remolacha.

Actualmente el menú de degustación tiene un precio de 264 euros por persona, aunque no incluye la bebida, eso sí hay que ir acompañado, pues la reserva es a partir de dos personas. Tal y como han hecho Paloma Cuevas y Luis Miguel para uno de sus últimos encuentros, escapada en la que iban vestidos para la ocasión, detalles que podrás descubrir si corres a tu kiosco y adquieres el último número de esta revista. La pareja disfruta al máximo el tiempo que pasan juntos, planes que por supuesto no están al alcance de todos los bolsillos.

Paloma Cuevas y Luis Miguel acaparan todas las miradas una vez más, imágenes que prometen hacer mucho ruido también fuera de nuestras fronteras. En el interior de SEMANA serás testigo gracias a todas las fotos exclusivas que te ofrecemos los gestos de cariño que tienen con el otro, así como las miradas o el tonteo que mantienen en su relación. A pesar de que ellos hasta ahora han preferido no pronunciarse acerca de qué les une, el reportaje que te ofrecemos habla por sí solo.

A comienzos del mes de enero, te mostramos otras fotografías de Paloma y Luis Miguel que confirmaban su romance. Acudieron juntos a un centro comercial donde permanecieron muy pendientes del otro, tanto es así que el artista no despegó la mano de la cintura de Paloma en casi todo el tiempo que estuvieron de ‘shopping’. Les hemos seguido la pista y ahora podrás descubrir todo lo que han hecho en su último viaje a Bilbao.