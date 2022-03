La vorágine familiar en el clan Pantoja no ha hecho más que empezar. Si la tonadillera estaba distanciada de sus hijos, su última (y drástica) decisión no hará más que avivar eso. Este jueves, éramos conocedores de que Isabel Pantoja había modificado, ante notario, su testamento y habría desheredado a sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. La artista quiere que toda su masa hereditaria vaya destinado a su hermano, Agustín Pantoja, quien no se separa de ella ni un solo momento. Ambos, recluidos en Cantora, saldrían de su encierro para acudir a este notario en Medina-Sidonia y desheredar así a los dos hijos de la cantante. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa y que supone un paso más en la ruptura entre Isabel y sus dos hijos. Pero, ¿cómo se han tomado ellos la noticia? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Tomarán acciones legales?

Los hermanos, que tampoco están atravesando su mejor momento en cuanto a su relación, han coincidido en la estrategia que han llevado a cabo las primeras horas después de conocer la noticia. Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, cada uno por su lado, han reaparecido este viernes en la mañana, una vez que ya había saltado la bomba. Ambos se han tenido que enfrentar a las preguntas de los medios de comunicación, que se encontraban en las inmediaciones esperando a la primera reacción de los dos hijos de la tonadillera. Pero, ¿qué ha ocurrido? Te mostramos las primeras imágenes de ambos tras conocer la noticia de que han sido desheredados.

Vídeo: Europa Press

Vídeo: Europa Press

Tal y como podéis ver en los vídeos anteriores protagonizados por Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, ambos han compartido la misma estrategia: no decir nada. Ninguno de los dos se ha querido pronunciar al respecto sobre las últimas informaciones. Guardando silencio, los dos hijos de la tonadillera han continuado con sus quehaceres diarios a pesar de ser conocedores de que han sido desheredados por parte de su madre. No han querido decir nada y han preferido mantenerse al margen. Han dado la callada por respuesta. Sin embargo, este movimiento es de extrañar. Sobre todo por parte de Kiko Rivera.

Ni Kiko Rivera ni Chabelita Pantoja han querido pronunciarse al perfecto

El Dj. siempre ha sido muy dado a entrar en este tipo de contenido y responder de manera tajante. Incluso contra su madre. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido callarse y no se ha pronunciado al respecto. Este es un gesto muy llamativo que ha llamado especialmente la atención. Tan solo habrá que esperar para saber cuál será el movimiento de Kiko Rivera una vez que ha conocido que su madre le ha desheredado y que la única manera de recuperar esa herencia es firmar, también ante notario, unas disculpas hacia a su madre.

Desde que conocimos la noticia, mucho se ha especulado con la posibilidad de que una madre pueda desheredar a sus hijos. Tal y como ha adelantado Gema López en Sálvame, la encargada de dar esta noticia, Isabel Pantoja «ha echado mano del Código Civil y hay un argumento que ella ha dejado por escrito que avala el Código Civil y que sería el maltrato psicológico al que se ha visto sometida», dice la colaboradora de televisión. Además, «en el caso de su hijo, Kiko Rivera, las injurias graves continuadas y con publicidad», dice.

Chabelita Pantoja visitó a su madre hace tan solo unos días

Si la noticia nos ha pillado a todos desprevenidos, a Chabelita le ha dado sin palabras. Y es que hace tan solo unos días la joven se desplazaba hasta Cantora para ver cómo se encontraba su madre después de haberse tenido que enfrentar ante el juez este pasado martes. Ahí pudimos ver cómo la artista se derrumbada delante de los medios gráficos que entraron al juzgado de Málaga. Chabelita, muy preocupada por su madre, no dudó en desplazarse hasta la finca para cerciorarse que se encontraba bien. Ahora, horas después de que se produjera ese encuentro entre madre e hija, se ha enterado, a través de la televisión, de que Isabel Pantoja también la ha desheredado a ella. Sin lugar a dudas, no le habrá sentado nada bien a la joven, que siempre ha defendido, con uñas y dientes, a la tonadillera.

Te interesará saber...