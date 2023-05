Tamara Falcó habría pedido a Sophie et Voilà que plagiara el vestido de un diseñador francés que está expuesto en el Metropolitan de Nueva York.

Tamara Falcó había confiado en Sophie et Voilà para que diseñaran su vestido de novia. Quedan apenas dos meses para su boda con Íñigo Onieva, que se celebrará el próximo 8 de julio. Sin embargo, acaba de recibir la peor de las noticias. Las dueñas de la marca han tomado la decisión de no diseñar finalmente los vestidos de la hija de Isabel Preysler.

La colaboradora de 'El Hormiguero' podría haber pedido a Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma, que plagiaran un vestido de un diseñador francés que estaba expuesto en el Metropolitan de Nueva York. Echando un vistazo a los vestidos de novia que hay expuestos actualmente en esta galería de arte hemos visto dos. Uno de ellos podría encajar a la perfección con el estilo de Tamara.

Estos son los vestidos que podría haber pedido plagiar Tamara Falcó

Su idea era plagiar un diseño de Chanel. Tal y como han declarado en 'El programa de Ana Rosa', Tamara Falcó tenía muy claro lo que quería. Sin embargo, la firma Sophie et Voilà se ha negado a copiar un diseño de otros diseñadores y así de claro lo han dejado en el comunicado que han hecho público: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma".

Y añaden: "Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoir faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía".

Sin embargo, después de meses centradas en los diseños que iba a llevar Tamara el día de su boda, todo se ha quedado en nada. Ahora toca buscar un nuevo diseñador para que en apenas dos meses elabore el vestido o los varios vestidos que vaya a llevar el día de su boda con Íñigo Onieva.

Han roto el contrato que tenían con Tamara

La firma Sophie et Voilá, que era la encargada de diseñar el vestido de novia de Tamara, acaba de anunciar que ha roto su contrato con la colaboradora. "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza diciendo el comunicado de la marca. Ahora a Tamara le quedan unas semanas intensas para encontrar en tiempo récord una marca que le pueda hacer sus diseños para llegar a tiempo al 8 de julio. Ella por ahora no se ha pronunciado al respecto.