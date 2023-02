Estos son los bikinis que va a lucir Adara Molinero en 'Supervivientes 2023'

Adara Molinero está a punto de vivir una de las experiencias más increíbles de su vida. La ganadora de 'GH VIP' es una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes' y ya está haciendo la maleta para coger en los próximos días un avión con destino Honduras. La 'influencer' es consciente de que va a estar todo el día en bikini, por lo que no ha dudado en meter varios modelos para estar perfecta en la playa.

"Estos son los bikinis que me voy a llevar 🏝️😍 he elegido esta marca porque a parte de ser súper bonitos, son hechos a mano y sostenibles 💖 cuál es vuestro favorito? ✨", ha escrito junto a un vídeo en el que posa con todos los modelos que se va a llevar cada día en la isla.

La 'influencer' enseña todos los bikinis que lleva a 'Supervivientes'

Ha seleccionado bikinis de braguitas brasileñas en forma de V y con la parte de arriba en forma de bandeau, en su mayoría. Modelos en colores fucsia, morados, burdeos, color plata o negro. Algunos son un poco más sencillos, pero el resto son complicados si hay que hacer pruebas en la arena o en el mar. Uno de ellos llama la atención por el diseño, ya que tiene como tiras con transparencias, lo que hace que tenga que tener especial cuidado para que no se le salga el pecho.

Los diseños que ha elegido no se ven muy cómodos para estar en la playa, pero estamos seguros que los ha elegido para estar ideal. Muchos seguidores le han hecho saber que no son muy prácticos y han criticado su elección: "Yo me llevaría bikini y bañador para ir cómoda y que al hacer las pruebas no se salga nada y esté sujeta", "Para una fiesta en un resort de Ibiza son perfectos", "Está claro que no piensas en competir", "Jajajajajaja vamos ideales para un concurso como supervivientes... 🤦🤦🤦 pero a esta chica nadie le ha explicado dónde va?". Estas han sido algunas de las críticas que ha recibido. Aún así, ella parece estar encantada.

La participación de Adara en 'Supervivientes' promete mucho. Hay que recordar que saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano 17'. Después consiguió ganar la séptima edición de 'Gran Hermano VIP'. Fruto de su relación con Hugo Sierra tiene un hijo llamado Martín, al que echará mucho de menos durante su presencia en el 'reality' más conocido de la televisión.