Los hermanos ‘Estopa’ no han ocultado nunca su existencia, pero siempre han preferido mantenerse alejadas de la fama de David y Jose (así, sin tilde, como él mismo ha confesado que le gusta escribir su nombre). Ellas son Mari Paz y Paloma, sus mujeres y novias desde que eran solo unos chiquillos. A ambas las conocieron en Zarza-Capilla, de donde eran originarias sus familias, aunque Mari Paz vivía en Madrid, y Paloma en Badajoz. "Novias de juventud, sí, ligues veraniegos que irían a mayores y se convertirían en compañeras para siempre", reza 'El libro de Estopa', un libro que recoge sus 20 años de carrera.

David y Mari Paz llevan 31 años juntos y tienen un hijo que nació en 2007. Se conocieron cuando él tenía solo 16 años, en el 92, y comenzaron una relación a distancia entre Cornellá y Madrid, de donde es ella. Los viajes en autobús Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid se convirtieron en una rutina de la pareja, que se visitaba cada 15 días. Así lo cuentan en el libro, publicado como colofón a sus 20 años de carrera y en el que hablan de sus inicios y el recorrido de su carrera incluyendo detalles de sus vidas más íntimas. Precisamente Mari Paz ha sido una pieza muy importante en ambos sentidos, y es que cuando todavía no se había dado el 'sí, quiero' con David, se recorrió todo Madrid entregando las primeras maquetas del grupo en distintas discográficas buscando una oportunidad para los hermanos Muñoz. "A Mari Paz le encantaban las canciones y decidió ir a todas las discográficas con la maqueta. Así que podríamos decir que ella fue nuestra primera 'mánager'. Llamaba a las discográficas y se presentaba allí", cuentan.

El suegro de Jose, catedrático, es una persona muy conocida en Extremadura

La relación de Jose y Paloma comenzó de un modo parecido. También tuvieron que luchar con la distancia durante los primeros años, y es que ella vivía en Badajoz y los veranos coincidían en la localidad natal de sus progenitores. "Mi relación con Paloma comenzó como un ligue del pueblo que fue a más. Comenzó en 1998 o 1999. Vivía en Badajoz capital e iba los veranos a Zarza Capilla, que era el pueblo de sus padres", cuenta el cantante en el libro. De hecho, el padre de Paloma es un rostro muy conocido en Extremadura, se trata del catedrático Pablo Muñoz: "Es una figura importante en el pueblo. Estuvo muy implicado en la creación del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Extremadura".

Josée y Paloma tienen un hijo de once años llamado Pablo, como los padres de ambos. No hay duda de que sus relaciones son sinceras y duraderas, aunque no haya ni rastro de ellas en las redes sociales, y es que prefieren mantener al margen su vida privada.

Este jueves, los hermanos se sientan junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para hablar de su nuevo single “El día que tú te marches” y presentar el primer adelanto de su próximo disco, un trabajo que verá la luz en 2024.