Esta siendo una semana muy movidita para Rocío Carrasco, a quien hemos visto regresar a la pequeña pantalla de la mano de TVE en ‘Lazos de sangre‘. Una vuelta que tuvo lugar este miércoles y que cosechó una gran audiencia. Un día después, reaparecía visiblemente muy feliz tras su triunfal regreso en el 79 cumpleaños de María Teresa Campos, demostrando una vez más que Rociíto forma parte de la familia del clan Campos. Pero, ¿qué hacía mientras tanto su hija, Rocío Flores? Parece ser que la reconciliación entre madre e hija no está cerca.

Rocío Flores y Rocío Carrasco, mismo plan pero en diferente compañía

Ahora bien, mientras que Rociíto disfrutaba de una agradable jornada en la casa de María Teresa Campos con su «otra familia», Rocío Flores disfrutaba de una comida con su familia de verdad: su tía Gloria Camila y su padre, Antonio David Flores. La joven concursante de ‘Supervivientes’ está aprovechando el tiempo perdido durante su estancia en Honduras para estar el máximo tiempo posible con los suyos. Y es que durante su experiencia como concursante, aseguró en más de una ocasión echar de menos a su familia, que se convirtieron en sus grandes defensores durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Por lo que madre e hija disfrutaron del mismo plan, pero en puntos completamente diferentes de la Comunidad de Madrid y con la compañía muy diferente. Mientras que Rocío Carrasco era de las primeras en llegar al cumpleaños de María Teresa Campos, que tiene en la urbanización de Molino de la Hoz, situada en Las Rozas (Madrid). De hecho, a su llegada Rociíto estaba visiblemente sonriente y muy feliz tras su gran éxito la noche anterior en el programa ‘Lazos de sangre’, programa con el que vuelve a estar como colaboradora de televisión tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla.

De momento, no hay acercamiento entre madre e hija

Rocío Carrasco reapareció en la pequeña pantalla después de que su hija, Rocío Flores, le tendiera la mano para una reconciliación en más de una ocasión. Algo que parece que la colaboradora de televisión, de momento, no está dispuesta a hacer. Durante el programa de ‘Lazos de sangre’ no hizo ninguna mención a sus hijos, Rocío Flores y David, con los que no tiene relación desde hace años. Aunque Rocío desde ‘Supervivientes‘ ha tratado de tender una mano a su progenitora con el objetivo de reconciliarse, no ha obtenido respuesta pública por parte de su madre, Rocío Carrasco.

Por otro lado, su retorno televisivo llega después de que su hija Rocío termine su aventura selvática. Mientras el entorno de la joven aseguró que quería volver a su vida y desvincularse en cierto modo del medio, lo cierto es que, tal y como demuestra su último fichaje, Rocío Flores desea continuar en la palestra mediática. Al menos con exposición en redes sociales. Ha contratado a una agencia para que sea quien le gestione las campañas publicitarias, la misma que, por cierto, trabaja con su tía, Gloria Camila.

El acercamiento por parte de Rocío Flores a su madre

Por otro lado, desconocemos si Rocío Flores quiso estar pendiente del regreso de su madre a la pequeña pantalla y ver por sus gestos o declaraciones si había alguna oportunidad de reconciliación entre ellas. Algo que de momento parece estar muy alejado. Son varias las ocasiones en las que la joven ha hablado de cómo es su relación con su madre y como se siente al respecto: «Doy gracias de que tengo a Olga, que es como si fuese mi segunda madre. Pero siempre falta…». Y añadía: «Echo de menos a mi madre, es lógico, sobre todo cuando he pasado la mayor parte de mi vida sin ella. Claro que deseo el acercamiento. Por mi parte ese acercamiento lo he intentado y lo deseo. Y por mi hermano David también».

También ha dejado claro que ella ha puesto todo de su parte para lograr estrechar lazos con su madre. «He intentado dar todo por mi familia y mirar por el bien de todos. Es tan sencillo como levantar el teléfono, pero estoy en un punto en que ya me pesa demasiado esto. Tengo muchas cosas dentro y no quiero hacer daño. Estoy cansada de guerras. Quiero tranquilidad y que las cosas se solucionen», anunciaba.