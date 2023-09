Esto es lo que opina Paula Echevarría sobre la Reina Letizia

Paula Echevarría se ha dejado ver en un evento público en Málaga para cumplir con el compromiso que tiene con una firma con la que trabaja. Y ella encantada, ya que la ciudad andaluza es uno de sus sitios favoritos para descansar y desconectar. "Málaga me encanta y cuanto puedo siempre tiro, Málaga, Marbella, que tenemos una casa ahí. La verdad es que es un sitio que me encanta estar. Tengo la sensación de volver con las pilar cargadas", ha declarado encantada.

No ha dudado en desvelar todos los proyectos que tiene entre manos, pero también ha hablado de manera inesperada de la Reina Letizia, con la que no ha tenido un encuentro público, que sepamos. Aún así, sigue sus apariciones. Tanto es así que no duda opinar de ella y los looks que elige a veces para cumplir con sus compromisos profesionales: "A mi sí y me gusta mucho que arriesgue, me encanta, hay que modernizarse, empecemos por la casa real. Me gusta mucho que arriesgue y que lleve cosas que nadie espere que lleve y que se líe parda porque se ve un trozo de piel. Eso me gusta", ha declarado Paula Echevarría tajante dejando claro que no ve una locura que a veces la Reina Letizia elija prendas arriesgadas.

Paula Echevarría destacada la faceta arriesgada de la Reina Letizia

La actriz va más allá y cree que lo que hace no es porque esté más relajada: "Bueno, no sé si relajada es la palabra, no sé creo que más segura de sí misma. Ella no tiene esa preocupación por querer demostrar. Ya ha demostrado y es ella", termina diciendo sobre la Reina Letizia.

Paula Echevarría no tiene una relación directa con la Reina Letizia, pero sigue muy de cerca los compromisos profesionales con los que cumple por agenda. Sabe que sus looks son analizados con lupa y ella no duda en echar un capote a su favor. Y es que la actriz considera que la apoya cuando elige prendas un poco más arriesgadas. Y es que está convencida de que la Casa Real necesita esto para adaptarse a los tiempos que corren. Paula va más allá y cree que no tiene que demostrar absolutamente nada.

Vídeo: EUROPA PRESS.