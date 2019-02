9 ¿Comparten confidencias contigo?

R: Yo siempre he dicho que, a parte de ser estilista, soy psicólogo. Influye muchísimo tanto el tema de la ropa, como los colores para coordinar con el estado de ánimo de ellas. También es cierto que en muchas ocasiones me llaman, pero yo no me puedo mojar demasiado porque estoy en el medio de todas. Mila me llama, Belén me llama, Carmen me llama y yo estoy un poco en el medio. Intento siempre aconsejar o dar mi opinión, pero nunca malmeter ni meter la pata. Pero la verdad es que se llevan bien. Cierto es que son muy impulsivas a la hora de estar en plató, pero la misma capacidad que tienen para el enfado con esa rapidez, la tienen para pedirse disculpas. Son amigas.