Esther Doña y su inesperada confesión sobre su ruptura con Santiago Pedraz: "No sé si algún día lo superaré"

Seis meses después de romper su compromiso con Santiago Pedraz, Esther Doña no oculta que no está preparada para empezar una nueva relación sentimental. Lo pasó tan mal tras poner punto y final a su noviazgo que no quiere ni pensar en enamorarse otra vez. "Me entra urticaria, no, no", admite. Sincera, reconoce que sigue siendo pronto para ella para pensar en abrir su corazón a otra persona: "No sé si algún día lo superaré o tendré que ir al psicólogo para superar esto". Ahora prefierte centrarse en el trabajo, que tantas satisfacciones le da. Y el tiempo dirá si, más adelante, se anime a enamorarse: "Estoy viviendo un momento muy bonito, la verdad, siempre he sido una enamorada del amor y no me veía sin pareja, lo estoy descubriendo y me está gustando mucho, estoy en una etapa muy bonita y me siento muy bien, por ahora el amor no".

Vídeo: Europa Press

La marquesa viuda de Griñón ha pasado página a la tormentosa manera en la que rompió con el juez. Por eso cree que entre ellos ya no queda ninguna conversación pendiente: "La conversación pendiente creo que se hubiera tenido que dar en aquel momento, luego al final va pasando el tiempo, las cosas se van enfriando, lo ves con más distancia, los ves al final con más distancia. Ves al final lo que hay en cada uno y dices, ahora ya para qué. Yo le tengo cariño, yo le deseo todo lo mejor siempre, pero está claro que no es la persona que tiene que estar en mi vida".

Cabe recordar que Santiago Pedraz, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, está ilusionado al lado de una nueva pareja. Se trata de una compañera de profesión, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una mujer bien conocida en los círculos legales y empresariales. A Esther Doña le parece muy bien que su ex esté feliz. No siente rencor alguno hacia él y le desea lo mejor. "Quizás no me había pronunciado sobre eso, pero mis palabras nunca habían sido duras hacia él. Él tomó esa decisión, creo que era acertada, sobre todo viendo todo lo que ha ocurrido después, pero me sigo manteniendo en que las formas no".

Se acaban de cumplir tres años del fallecimiento de Carlos Falcó: "Lo recuerdo todo el tiempo"

Sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Doña asegura que no ha recibido ninguna invitación formal: "Por ahora no, si la recibo ya os contaré. Apenas faltan cuatro meses para el enlace, pero todo parece indicar que no contarán con ella para asistir a la ceremonia. "Yo lo que quiero es que ella en su día sea feliz, que lo disfrute, le hace muchísima ilusión, siempre ha estado soñando con ese momento y es su momento y es su día", señala la malagueña.

El pasado 20 de marzo, por cierto, se cumplieron tres años de la muerte de su marido, Carlos Falcó, quien perdió la vida a los 83 años como consecuencia del coronavirus. "Lo recuerdo todo el tiempo, subí un stories recordándole", ha destacado. "Ayer la verdad es que me vinieron los momentos, los recuerdos del momento de ese día cuando recibí la noticia y fue un día un poquito delicado".

Sobre su nuevo trabajo como colaboradora en 'La hora de la 1', de TVE, asegura estar feliz. "En la crónica social la verdad es que yo había dicho eso jamás, nunca voy a estar ahí y mira, nunca puedes decir 'de este agua no beberé'. Estoy feliz, encantada, es un programa muy blanco. Nos sentimos todos en familia, cuidados, bien".