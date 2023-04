Esther Doña, tras conocer la noticia del hijo que espera Santiago Pedraz: "Está en shock"

La noticia de que Santiago Pedraz está esperando un bebé nos ha sorprendido a todos. Ha sido este jueves a primera hora de la mañana cuando hemos conocido que el Magistrado de la Audiencia Nacional, de 64 años, va a tener un hijo con su novia, Elena Hormigos. De momento, él no ha querido profundizar en el tema cuando se ha topado con las cámaras de la prensa gráfica. Se ha limitado a confirmar la noticia con una sonrisa y agradeciendo las felicitaciones. Quien sí ha manifestado su primera reacción al conocer la noticia ha sido Esther Doña. Y, al parecer, está muy sorprendida. No se lo esperaba.

A Elena Hormigos "no le gustan los medios, no quiere salir en las revistas y no busca publicidad", asegura Susanna Griso

"He hablado con Esther Doña, que estaba en shock. En cinco meses va a ser padre con otra mujer", ha revelado el periodista Nacho Gay en el programa 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso. Por su parte, Carmen Lomana ha apuntado que el juez y su actual pareja están muy felices: "Alguien me ha dicho que esta novia que tiene ahora es calladita, tranquilita y le da paz".

El juez Pedraz y Elena Hormigos se conocieron el pasado mes de diciembre por un amigo en común, que también es abogado. Las primeras imágenes de ellos las publicó SEMANA en exclusiva, mientras daban un paseo por las calles de Madrid. Desde que esta revista destapara su idilio, ambos se han mostrado discretos. "He comido con ellos, no le gustan los medios, no quiere salir en las revistas y no busca publicidad", ha explicado Susanna Griso.

Ha sido Beatriz Cortázar quien ha adelantado la noticia en el programa de radio 'Es la mañana de Federico'. Y, tal y como ha confirmado SEMANA, el magistrado tendrá un hijo con la abogada y economista Elena Hormigos dentro de siete meses. Ella está embarazada de dos meses. «No estaba en las quinielas, pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de lo que calculaban. Ha sido muy rápido. Para Pedraz, este retoño es su cuarto hijo. Para Elena, de 36 años y separada, es su primer hijo. Según aseguran fuentes a nuestra publicación fuentes cercanas a la pareja, "desde que conoció la noticia ella está feliz y enamorada".