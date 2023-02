Esther Doña, sobre la nueva ilusión del Juez Pedraz: “No les veo futuro”

Esther Doña se ha sincerado sobre qué le parece que Santiago Pedraz, su antigua pareja, haya encontrado el amor de nuevo. Tras las imágenes en exclusiva que traemos en SEMANA de la nueva pareja, no ha dudado en exponer su punto de vista y en teorizar sobre el futuro de esta incipiente relación. En las instantáneas que ha tenido que comentar se puede ver a Pedraz acompañado de una mujer conocida en círculos legales y empresariales, licenciada en Derecho. Compartiendo este interés, en el nuevo número de la revista tendrás la oportunidad de ver en profundidad el paseo que ambos han dado por Madrid mostrándose de lo más confidentes. Por eso, por la trayectoria que ha llevado con sus anteriores parejas cree que "ninguna mujer tiene futuro con el juez".

En el programa 'Y ahora Sonsoles' donde colabora reconoció que sí sabe quién es la acompañante del que era su ex prometido. Contaba que alguna vez ha coincidido con ella, solo de vista, en el sitio donde se reúnen en Almagro. Narraba, de hecho, que esos encuentros no habían sido nada importante: "Pasaba por allí de ven en cuando, se sentaba...es un sitio donde uno se levanta y se sienta otro". Lejos de generar más dudas aclaró que la separación de ambos no era por la existencia en la relación de terceras personas. Los defectos de la relación, de hecho, comenzó a verlos tan solo un mes antes de dar la decisión de separarse: "El tiempo que ha estado conmigo no he sentido que estuviese fabulando algo, menos en el último momento".

En uno de sus viajes Esther Doña le pide a su por aquel entonces pareja que se hiciera una foto junto a ella. Cuando esta se produce y él le enseña el resultado se da cuenta de algo, que ella no aparece. Este hecho provoca un gran enfado en ella que, tal como cuenta, no duda en hacérselo saber: "Me enfade, creo que con razón. Me enseñó la foto y me quitó porque dijo que no salía bien". Este fue el signo que delató a Santiago Pedraz para su acompañante, que al parecer, se llevaba repitiendo en el tiempo. Sus dudas se iban haciendo mayores pues "según pasan los meses, el último mes, los muchos de los viajes que hacíamos se hacía fotos él solo".

Esther Doña tras su ruptura de Santiago Pedraz: "Creo que me sienta bien la soltería"

A diferencia de Santiago Pedraz, su ex pareja, Esther Doña no tiene el corazón ocupado en la actualidad. Se siente muy cómoda con su nueva posición vital y no duda en hacer gala de ella. Es tiempo de mirar por lo que le importa: "Ahora me estoy dedicando a mi misma. Creo que me sienta bien la soltería". Respecto al juez poco o nada ya quiere saber y reconoce que vivió una relación a toda velocidad. La intensidad del amor sería uno de los principales escollos por los que no cree que tenga éxito: "En un año me pidió matrimonio, las navidades ya con la familia...". Todo lleva su tiempo y las relaciones también lo necesitan.

Echando la vista atrás, y con los datos con los que ahora cuenta, considera que "no tiene un prototipo de mujer" que le guste y que está repitiendo errores del pasado. Cree que el final puede ser el mismo que el de su relación ya que "parece ser que él tiene mucha facilidad para enamorarse. En diciembre ya tenía una relación formal". Ahora, por lo vivido, siente que su sitio se encuentra junto a las otras exparejas, de las cuáles Pedraz parece no guardar un buen recuerdo. Bromeando con sus compañeros de plató comentaba que "ahora estaré yo metida con las demás, que hablará mal de mí". Solo el tiempo dirá si esto es realmente así.