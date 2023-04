Esther Doña, sobre el juez Pedraz: "Es bastante irresponsable que se hayan quedado embarazados"

Esther Doña tenía muchas ganas de hablar en 'Y ahora Sonsoles' tras conocerse que Santiago Pedraz, su ex pareja, va a ser padre por cuarta vez. Esta mañana se publicaba que el juez dará la bienvenida a un bebé los próximos meses junto a su actual pareja, Elena Hormigos. La noticia la ha pillado completamente desprevenida, era algo que no esperaba. "Como a todos, ¿no? Con cuatro meses de relación está embarazada de tres", se preguntaba. Hace tan sólo unos meses que pusieron punto y final a su relación y ahora la rapidez de este embarazo no sabe cómo encaja en ello. "Me parece bastante irresponsable que, cuando la conoces de hace unos meses, se supone, vayas a tener un hijo. Ella viene de un divorcio, él tiene también y de repente te embarazas".

En cierta forma se siente muy afortunada de no haber sido ella la que anunciara un embarazo y continuar junto a él. Su ruptura, sus discusiones y todo lo que pasó junto al abogado se lo dejó claro: “Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido”. En el caso de la colaboradora de Antena 3 la posibilidad de haberse convertido en padres no cruzaba ni por su cabeza. "Un niño requiere mucho tiempo y a él le encanta viajar. En ningún momento me había planteado esto con él porque no es como tomar una 'Coca cola'".

La diferencia de edad de Santiago Pedraz, que tiene 64 años, y Elena Hormigos, que ha cumplido 36, y su futura paternidad es algo que también le ha llamado la atención. Comparaba el trato que ha recibido el juez tras la noticia con el de Ana Obregón cuando desveló que se convertía en madre de nuevo. "Me parece injusto lo que se le hace a Ana por ser mujer y él...Santiago también es abuelo...", planteaba en el plató a los colaboradores y Sonsoles Ónega.

